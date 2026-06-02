2025 року до Німеччини переїхали приблизно 1,48 мільйона людей – а це аж на 13% менше, ніж за рік до того, пише DW. Але зменшується і кількість людей, що їдуть з країни. Втім, тут падіння не таке різке – всього на 2%.

Цікаво У ЄС вирішують майбутнє українців: чи продовжать тимчасовий захист після 2027 року

Чому до Німеччини їде менше біженців?

Чиста міграція, тобто різниця між імміграцією та еміграцією, у Німеччині в 2025 становила приблизно 235 тисяч людей – а це аж на 45% менше, ніж 2024 року. Одна з причин такого різкого скорочення – це зменшення кількості мігрантів з основних напрямків, де люди шукають притулку.

Наприклад, міграція з Сирії скоротилася на 67%, а з Афганістану – на 41%. Менший приплив людей зафіксували і з України – потік біженців зменшився на 21%. При цьому, що цікаво, не такі зацікавлені у переїзді до Німеччини і громадяни інших країн ЄС – а німці все частіше емігрують до Австрії, Іспанії та Швейцарії.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати



До Німеччини 2025 року їхало менше українців / Фото Pexels

У Німеччині зростає внутрішня міграція

А ось в межах країни зафіксували приблизно 996 тисяч переміщень між федеральними землями. Тільки 2025 року Берлін втратив 12 тисяч мешканців, а ось у Бранденбурзі з'явилося 9 тисяч нових людей.

До слова, саме у Німеччині українці складають значну частину робочої сили. І нові дані Єврокомісії показують, що через старіння нації українські працівники в країні стали майже незамінними. Особливо їх цінують у:

промисловості,

медичному секторі,

в логістиці та складах.

Наразі тимчасовий захист у Німеччині мають приблизно 1,18 мільйона українців.