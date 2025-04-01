Сколько украинских беженцев устроились на работу в Норвегии

По состоянию на данный момент Норвегия приняла около 93 000 украинских беженцев. Почти все взрослые участвуют в специальной вступительной программе.

Украинские беженцы расселены по всей стране – от крупных городов до небольших муниципалитетов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Сколько украинцев нашли работу в Норвегии

Министр труда Тонье Бренна во время пресс-конференции рассказала, что 30% переселенцев из 93 000 уже нашли работу.

Кроме этого, большинство взрослых украинцев участвуют в специальной вступительной программе, которая помогает им адаптироваться и влиться в общество.

Чем дольше украинцы находятся в Норвегии, тем больше вероятность их интеграции на рынок труда. За прошлый год показатели трудоустройства удвоились,

– сказала Тонье Бренна.

Что известно о вступительной программе в Норвегии для беженцев

Она сосредоточена на главных аспектах интеграции, в частности на изучении норвежского языка и освоении культурных особенностей.

Кроме этого, участникам программы помогают подготовиться к работе и сформировать навыки самостоятельной жизни.

Министр труда отметила, что политика норвежского правительства направлена на то, чтобы беженцы могли обеспечивать себя самостоятельно, получать достойную зарплату, иметь социальные связи и чувствовать безопасность вдали от войны.

В то же время заметим, что в начале 2025 года Норвегия расширила "список безопасных областей Украины". Жители этих регионов не имеют права на коллективную защиту, и их заявления рассматривают в индивидуальном порядке.