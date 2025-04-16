Румыния в шаге от отмены поддержки украинских беженцев

Фаворит румынских выборов, которые состоятся уже в мае 2025 года, хочет прекратить поддержку украинских беженцев. Он заявил, что Румынии и так "приходится поддерживать" Молдову.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион заявил, что больше не будет поддерживать другие нации в Румынии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на G4 Media.

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Почему Симион хочет отменить помощь украинцам

14 апреля в эфире Europa FM Джордже Симиона спросили, сократит ли он помощь украинским беженцам, если его изберут президентом.

Он ответил, что "пока мы не выведем румынских граждан из бедности до приемлемого уровня, я больше не буду поддерживать другие нации в Румынии".

Кроме этого, он назвал "клеймом" тот факт, что Румыния финансово поддерживает Молдову. По его словам, это якобы сепаратизм, потому что эти земли якобы принадлежат Румынии.

На нашу землю, в Сороках, в Тыгине (сейчас город Бендеры), пришли русские, советская власть. Они создали советскую республику, потом она стала независимой республикой. С тех пор на нас лежит клеймо, что мы должны финансировать Республику Молдова (...) Я вижу, что мы фактически спонсируем сепаратизм и антирумынизм,

– заявил он.

В общем этот кандидат в президенты постоянно агитирует за идею объединения Румынии с Республикой Молдова. И, несмотря на его скандальные заявления и обещания, сейчас он является лидером рейтингов в стране.

Между тем Молдова стремится оказаться в ЕС. С 2025 года страна отказалась от привязки к доллару и использует евро как базовую валюту для установления официального обменного курса лея.