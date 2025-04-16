Румыния в шаге от отмены поддержки украинских беженцев
- Фаворит румынских выборов Джордже Симион хочет прекратить поддержку украинских беженцев, заявляя, что Румыния уже поддерживает Молдову.
Симион утверждает, что перед тем, как поддерживать другие нации, Румыния должна вывести своих граждан из бедности.
Фаворит румынских выборов, которые состоятся уже в мае 2025 года, хочет прекратить поддержку украинских беженцев. Он заявил, что Румынии и так "приходится поддерживать" Молдову.
Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион заявил, что больше не будет поддерживать другие нации в Румынии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на G4 Media.
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Почему Симион хочет отменить помощь украинцам
14 апреля в эфире Europa FM Джордже Симиона спросили, сократит ли он помощь украинским беженцам, если его изберут президентом.
Он ответил, что "пока мы не выведем румынских граждан из бедности до приемлемого уровня, я больше не буду поддерживать другие нации в Румынии".
Кроме этого, он назвал "клеймом" тот факт, что Румыния финансово поддерживает Молдову. По его словам, это якобы сепаратизм, потому что эти земли якобы принадлежат Румынии.
На нашу землю, в Сороках, в Тыгине (сейчас город Бендеры), пришли русские, советская власть. Они создали советскую республику, потом она стала независимой республикой. С тех пор на нас лежит клеймо, что мы должны финансировать Республику Молдова (...) Я вижу, что мы фактически спонсируем сепаратизм и антирумынизм,
– заявил он.
В общем этот кандидат в президенты постоянно агитирует за идею объединения Румынии с Республикой Молдова. И, несмотря на его скандальные заявления и обещания, сейчас он является лидером рейтингов в стране.
Между тем Молдова стремится оказаться в ЕС. С 2025 года страна отказалась от привязки к доллару и использует евро как базовую валюту для установления официального обменного курса лея.