"Настоящий челлендж": в этой европейской стране даже кофе не удастся купить за наличные

Безналичный расчет для многих стал синонимом удобства. В настоящее время в Швеции бумажные деньги в большинстве мест просто не принимают, и порой это может стать проблемой.

А открыть банковский счет тоже не так просто. Об этом рассказали в проекте tripmydream.

Как изменилась жизнь в Швеции после перехода на безналичные расчеты?

Сегодня в Швеции для расчетов все в основном используют именно карты. Украинка поделилась своим опытом привыкания к такому формату.

Я не могла даже кофе себе купить. Если мы пойдем по Лунду – я пока знаю одно кафе, где я могу купить кофе за наличные, в остальных – только картой,

– подчеркнула она.

По словам шведов, возможно, в стране когда-нибудь полностью откажутся от наличных. В целом же за наличные в Швеции можно купить разве что продукты.

"Сначала это было для нас вызовом, ведь у украинцев, приехавших, например, из Киева, были какие-то бумажные евро. И у тебя вроде бы есть деньги, но ты не можешь даже кофе выпить", – рассказала женщина.

При этом деньги можно положить на банковский счет – его открывают довольно быстро, однако только при условии наличия временного жилья. Турист же открыть карту в Швеции так просто не сможет.

Более того, иногда миграционная или налоговая служба может поинтересоваться, откуда вы взяли те или иные деньги. Украинка при этом призналась, что все построено на доверии, а подобные проверки могут проводиться разве что в случае отдельных жалоб.

Проблемы, с которыми сталкиваются в Швеции при безналичных расчетах: смотрите видео

Благодаря чему Швеции удалось почти полностью отказаться от наличных?

Швеция – одна из стран мира, где наиболее активно отказываются от наличных. За последние годы их объем в обращении сократился примерно вдвое – со 110–115 миллиардов до около 57 миллиардов крон.

Важную роль в переходе на безналичные расчеты сыграло мобильное приложение Swish, которое банки запустили в 2012 году. Сейчас им пользуются более 80% населения страны.

Еще одним важным цифровым инструментом является BankID, с помощью которого шведы получают доступ к государственным услугам.

В то же время почти полный отказ от наличных создает трудности для части населения. Особенно это касается пожилых людей, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами, а также тех, у кого нет банковского счета. Из-за этого некоторым людям требуется помощь даже при выполнении обычных банковских операций, а в отдельных случаях они не могут приобрести необходимые товары, если магазин не принимает наличные.