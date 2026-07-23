А відкрити банківський рахунок теж не так просто. Про це розповіли у проєкті tripmydream.

Як змінилося життя у Швеції після переходу на безготівкову оплату?

Сьогодні у Швеції для розрахунку всі в основному використовують саме картки. Українка поділилася своїм досвідом звикання до такого формату.

Я не могла навіть каву собі купити. Якщо ми підемо по Лунду – я наразі знаю одне кафе, де я можу купити готівкою каву, в інших – тільки карткою,

– підкреслила вона.

За словами шведів, можливо, у країні колись повністю викорінять готівку. Загалом же, за готівку у Шеції можна придбати хіба що продукти.

"Спочатку це було для нас челенджом, адже українці, які приїхали, наприклад, з Києва, мали якісь паперові євро. І в тебе ніби є гроші, але ти не можеш навіть кави випити", – розповіла жінка.

При цьому, гроші можна покласти на банківський рахунок – його відкривають доволі швидко, однак лише за умови наявності тимчасового прихистку. Турист же відкрити картку у Швеції так просто не зможе.

Ба більше, іноді міграційна чи податкова перевірка може поцікавитися, де ви взяли ті чи інші гроші. Українка водночас зізналася, що все побудовано на довірі, а подібні перевірки можуть бути хіба що в разі окремих скарг.

Виклики, з якими стикаються у Швеції з безговковим розрахунком: дивіться відео

Завдяки чому Швеції вдалося майже повністю відмовитися від готівки?

Швеція є однією з країн світу, де найактивніше відмовляються від готівки. За останні роки її обсяг в обігу скоротився приблизно вдвічі – зі 110 – 115 мільярдів до близько 57 мільярдів крон.

Важливу роль у переході на безготівкові розрахунки відіграв мобільний застосунок Swish, який банки запустили у 2012 році. Нині ним користуються понад 80% населення країни.

Ще одним важливим цифровим інструментом є BankID, за допомогою якого шведи отримують доступ до державних послуг.

Водночас майже повна відмова від готівки створює труднощі для частини населення. Особливо це стосується літніх людей, яким складно користуватися цифровими сервісами, а також тих, хто не має банківського рахунку. Через це деяким людям потрібна допомога навіть у звичайних банківських операціях, а в окремих випадках вони не можуть придбати потрібні товари, якщо магазин не приймає готівку.