Безработные украинцы, проживающие в Германии, могут столкнуться с полным прекращением выплаты пособия в 2026 году. Это произойдет, если они повторно откажутся от предложений работы.

Санкции для лиц, которые не посещают обязательные встречи в центрах занятости, вырастут с 10% до 30%. К чему готовиться безработным украинским беженцам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Кого из украинцев Германия может лишить выплат?

Министерство труда Германии объявило о замораживании социальных выплат на 2026 год. Оно коснется примерно 5,6 миллиона получателей, в частности значительное количество украинских мигрантов.

Какие выплаты можно получить в Германии? По данным министерства, для одинокого человека стандартная выплата будет оставаться на уровне 563 евро в месяц. Для детей предусмотрены дифференцированные ставки, в частности:



– 357 евро (17 234 гривен) для возраста 0 – 6 лет;

– 390 евро (18 827 гривен) – 7 – 14 лет;

– 471 евро (22 737 гривен) – 15 – 18 лет.



В то же время министр труда Бербель Бас объявил предложение по ужесточению санкций против лиц, которые не сотрудничают с центрами занятости. Согласно новым мерам, лицам, которые пропускают обязательные встречи, выплаты могут быть уменьшены на 30%.

Кроме того, те, кто отказывается от предложений работы, могут столкнуться с полным приостановлением выплат.

Мы предлагаем людям большую поддержку на пути к работе, но тем, кто не сотрудничает, мы значительно усложним это,

– заявила она.

Это касается украинских безработных, которые получают социальную помощь в Германии. Новое решение вступит в силу после одобрения Кабинетом Министров 10 сентября. Примечательно, что это изменение не потребует одобрения Бундестага.

Следует добавить, что корректировка социальных выплат происходит на фоне снижения инфляции и пересмотра стандартных ставок.

Что известно о сокращении выплат в Германии?