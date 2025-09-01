Германия может полностью лишить выплат украинцев: кому из беженцев переживать
- Министерство труда Германии объявило о возможном прекращении социальных выплат для безработных украинцев, которые отказываются от предложений работы, начиная с 2026 года.
- Санкции для тех, кто не посещает обязательные встречи в центрах занятости, вырастут с 10% до 30%, а за отказ от работы могут полностью прекратить выплаты.
Безработные украинцы, проживающие в Германии, могут столкнуться с полным прекращением выплаты пособия в 2026 году. Это произойдет, если они повторно откажутся от предложений работы.
Санкции для лиц, которые не посещают обязательные встречи в центрах занятости, вырастут с 10% до 30%. К чему готовиться безработным украинским беженцам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Читайте также Вето президента Польши на помощь украинцам: посольство объяснило, что это значит
Кого из украинцев Германия может лишить выплат?
Министерство труда Германии объявило о замораживании социальных выплат на 2026 год. Оно коснется примерно 5,6 миллиона получателей, в частности значительное количество украинских мигрантов.
Какие выплаты можно получить в Германии?
По данным министерства, для одинокого человека стандартная выплата будет оставаться на уровне 563 евро в месяц. Для детей предусмотрены дифференцированные ставки, в частности:
– 357 евро (17 234 гривен) для возраста 0 – 6 лет;
– 390 евро (18 827 гривен) – 7 – 14 лет;
– 471 евро (22 737 гривен) – 15 – 18 лет.
В то же время министр труда Бербель Бас объявил предложение по ужесточению санкций против лиц, которые не сотрудничают с центрами занятости. Согласно новым мерам, лицам, которые пропускают обязательные встречи, выплаты могут быть уменьшены на 30%.
Кроме того, те, кто отказывается от предложений работы, могут столкнуться с полным приостановлением выплат.
Мы предлагаем людям большую поддержку на пути к работе, но тем, кто не сотрудничает, мы значительно усложним это,
– заявила она.
Это касается украинских безработных, которые получают социальную помощь в Германии. Новое решение вступит в силу после одобрения Кабинетом Министров 10 сентября. Примечательно, что это изменение не потребует одобрения Бундестага.
Следует добавить, что корректировка социальных выплат происходит на фоне снижения инфляции и пересмотра стандартных ставок.
Что известно о сокращении выплат в Германии?
- В Германии более треть трудоустроенных лиц с защищенным статусом – украинцы. По состоянию на начало 2025 года страна сообщала, что 299 670 человек, которые имеют украинское гражданство, были заняты на рынке труда.
- Так, уровень занятости украинцев в Германии составляет чуть более 33%. Этот показатель несколько ниже, чем в соседних странах, которые с 2022 года приняли значительное количество беженцев.
- В то же время количество лиц в возрасте от 15 до 65 лет, которые получают социальную помощь Bürgergeld, достигло 497 210. Эта цифра включает 317 250 женщин и 179 970 мужчин. Помощь доступна только гражданам Германии и украинцам, которые имеют статус защиты.
- На фоне таких цифр премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld. По его мнению, наличие выплат может сдерживать многих украинцев от активного поиска работы в Германии.