Безробітні українці, які проживають у Німеччині, можуть зіткнутися з повним припиненням виплати допомоги у 2026 році. Це станеться, якщо вони повторно відмовляться від пропозицій роботи.

Санкції для осіб, які не відвідують обов'язкові зустрічі в центрах зайнятості, зростуть з 10% до 30%. До чого готуватися безробітним українським біженцям, розповідає 24 Канал з посиланням на Bild.

Кого з українців Німеччина може позбавити виплат?

Міністерство праці Німеччини оголосило про замороження соціальних виплат на 2026 рік. Воно торкнеться приблизно 5,6 мільйона одержувачів, зокрема значну кількість українських мігрантів.

Які виплати можна отримати в Німеччині? За даними міністерства, для самотньої людини стандартна виплата залишатиметься на рівні 563 євро на місяць. Для дітей передбачені диференційовані ставки, зокрема:



– 357 євро (17 234 гривень) для віку 0 – 6 років;

– 390 євро (18 827 гривень) – 7 – 14 років;

– 471 євро (22 737 гривень) – 15 – 18 років.

Водночас міністр праці Бербель Бас оголосив пропозицію щодо посилення санкцій проти осіб, які не співпрацюють з центрами зайнятості. Згідно з новими заходами, особам, які пропускають обов'язкові зустрічі, виплати можуть бути зменшені на 30%.

Крім того, ті, хто відмовляється від пропозицій роботи, можуть зіткнутися з повним призупиненням виплат.

Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнимо це,

– заявила вона.

Це стосується українських безробітних, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Нове рішення набуде чинності після схвалення Кабінетом Міністрів 10 вересня. Примітно, що ця зміна не потребуватиме схвалення Бундестагу.

Слід додати, що коригування соціальних виплат відбувається на тлі зниження інфляції та перегляду стандартних ставок.

Що відомо про скорочення виплат у Німеччині?