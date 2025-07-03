"Я никогда раньше этого не замечала": что удивило британку в Англии после жизни в Украине

Британка Элли живет в Украине уже 7 лет. Девушка проживает в Одесской области, в Бессарабии, с мужем и ребенком.

В интервью Маричке Падалко Элли рассказала, что ее удивило в Великобритании после того, как она долгое время пожила в Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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Что удивило британку в Англии после приезда из Украины

Первое, на что обратила внимание Элли – это разница в сервисе. Девушка рассказала, что после приезда пошла с семьей в ресторан, в который они всегда ходили, и она очень его любила.

Однако впервые за все время девушка заметила, что "сервис и качество обслуживания в этом ресторане были просто ужасными". А еда в том заведении ей показалась такой, будто ее "просто разогрели в микроволновке и подали".

В Украине я уже привыкла, что официант, например, забирает салфетки, если они грязные. Он сразу убирает. В целом уровень сервиса (в Украине – 24 Канал) намного выше. Я никогда раньше это не замечала, но когда приехала из Украины – почувствовала сразу. Чистота в публичных местах, в ресторанах, даже декор в общественных туалетах – все это гораздо опрятнее. В Украине стандарты выше, чем в Англии, и я это очень четко увидела, когда вернулась сюда снова,

– рассказала Элли.

Літо – час поєднати приємне з корисним. Почілили біля басейну, а тоді – прокачали свої знання з англійської. Ви кажете: українські викладачі – найкращі. А ми відповідаємо: з додатком для грошових переказів TransferGo оплатити онлайн-заняття можна буквально за хвилину. Ще й за дуже вигідним курсом.

Второе, на что обратила внимание британка – это вкус еды. Она призналась, что многие блюда, которые раньше казались ей в Британии очень вкусными, "после Украины уже не имели того самого вкуса". Она не могла найти то, к чему привыкла.

К слову, также Элли рассказала интересную историю об украинских продуктах – когда ее мама приехала к ней в гости в Бессарабию, то впервые попробовала украинские помидоры, и влюбилась в их вкус.

Она была просто в восторге. По возвращении домой она искала что-то подобное, покупала самые дорогие помидоры в Англии, ездила на местные фермы, брала органику, но ни одни не имели такого вкуса. Она говорила "я больше не люблю здесь помидоры, хочу только из Украины",

– рассказала Элли.

Девушка заметила, что вкус овощей в Украине совсем другим. Она предположила, что это, видимо, главная причина, почему украинская еда такая вкусная.

А украинцам, которые мечтают побывать в Англии, напоминаем, что для посещения этой страны нужна виза. В апреле 2025 года Великобритания обновила визовые тарифы.