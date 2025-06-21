Исследователи назвали несколько возможных факторов, почему так происходит. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток BBC.

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Почему молодые польки не любят украинцев

Профессор Петр Длугож из Кракова объяснил, что польки переживают за собственные рабочие места и жилье.

Резкое усиление конкуренции со стороны молодых, динамичных конкуренток, которые знают язык и готовы к работе на должностях ниже уровня своей квалификации и за меньшие деньги, ухудшили карьерные перспективы,

– говорится в сообщении.

Однако есть и другие причины. Журналистка рассказала, что некоторые студентки выражали шок и удивление по поводу, что украинская мама может накричать на своего ребенка и надавать ему по "пятой точке" посреди улицы.

Зато Роберт Станишевский из Варшавы привел новое явление. По его словам, украинки часто недовольны качеством услуг польских салонов красоты и их ценой.

Также он обнаружил, что украинки якобы имеют более высокую самооценку. Исследователи спрашивали у украинских и польских девушек, как они оценивают свою красоту по сравнению с подругами, и средний показатель среди украинок – 8,5, а среди полек – 6,5.

Важно. Ранее мы писали о том, что нельзя делать в Польше.

Авторы исследования сделали вывод, что украинки более уверены в себе, а потому якобы "агрессивнее" навязывают конкуренцию полькам, из-за чего и получают от них негативное отношение.