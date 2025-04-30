За некоторые правонарушения польские правоохранители могут депортировать из страны. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Не делайте этого: вещи, за которые могут оштрафовать в Польше

Что запрещено в Польше

Запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, как вот на улицах, в парках и скверах. За это могут оштрафовать.

Кроме этого, был случай, что украинского мужчину депортировали из-за регулярности такого нарушения.

Нельзя курить в общественных местах. Этот запрет действует на остановках общественного транспорта, вокзалах, в помещениях ресторанов и в офисах.

Нельзя оскорбительно высказываться о католической церкви. Ведь Польша – католическая страна, и оскорбление религиозных чувств является уголовным преступлением – 196 УК.

За это можно получить штраф или даже до 2 лет заключения.



Оскорблять католическую церковь – это преступление в Польше / Pexels

Также нельзя оскорблять национальные символы. Пренебрежение к флагу, герба или гимна Польши является уголовным преступлением (статья 137 УК). Это нарушение грозит штрафом или даже лишением свободы.

Запрещено переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. За это нарушение часто выписывают штрафы.

Нельзя шуметь с 22:00 до 6:00. Соседи могут вызвать полицию, если громко слушать музыку или устроить вечеринку.

И еще одно, очень важное – в Польше нельзя работать без легального разрешения. А особенно гражданам стран, которые не входят в ЕС. Это серьезное нарушение, за которое могут депортировать.