За деякі правопорушення польські правоохоронці можуть депортувати з країни. Про це пише 24 Канал.

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Що заборонено у Польщі

Заборонено вживати алкоголь у громадських місцях, як от на вулицях, у парках та скверах. За це можуть оштрафувати.

Крім цього, був випадок, що українського чоловіка депортували через регулярність такого порушення.

Не можна курити в громадських місцях. Ця заборона діє на зупинках громадського транспорту, вокзалах, у приміщеннях ресторанів і в офісах.

Не можна образливо висловлюватись про католицьку церкву. Адже Польща – католицька країна, і образа релігійних почуттів є кримінальним злочином – 196 КК.

За це можна отримати штраф або навіть до 2 років ув'язнення.



Ображати католицьку церкву – це злочин у Польщі / Pexels

Також не можна ображати національні символи. Зневага до прапора, герба чи гімну Польщі є кримінальним злочином (стаття 137 КК). Це порушення загрожує штрафом або навіть позбавленням волі.

Заборонено переходити дорогу на червоне світло, навіть якщо немає машин. За це порушення часто виписують штрафи.

Не можна шуміти з 22:00 до 6:00. Сусіди можуть викликати поліцію, якщо голосно слухати музику чи влаштувати вечірку.

І ще одне, дуже важливе – у Польщі не можна працювати без легального дозволу. А особливо громадянам країн, які не входять до ЄС. Це серйозне порушення, за яке можуть депортувати.