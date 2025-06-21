Дослідники назвали кілька можливих факторів, чому так відбувається. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток BBC.

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Чому молоді польки не люблять українців

Професор Петр Длугож з Кракова пояснив, що польки переживають за власні робочі місця та житло.

Різке посилення конкуренції з боку молодих, динамічних конкуренток, які знають мову і готові до роботи на посадах нижчих за рівень своєї кваліфікації й за менші гроші, погіршили кар'єрні перспективи,

– мовиться в повідомленні.

Однак є й інші причини. Журналістка розповіла, що деякі студентки виражали шок і здивування з того приводу, що українська мама може накричати на свою дитину і надавати їй по "п'ятій точці" посеред вулиці.

Натомість Роберт Станішевський з Варшави навів нове явище. За його словами, українки часто незадоволені якістю послуг польських салонів краси та їхньою ціною.

Також він виявив, що українки нібито мають вищу самооцінку. Дослідники питали в українських і польських дівчат, як вони оцінюють свою красу в порівнянні з подругами, і середній показник серед українок – 8,5, а серед польок – 6,5.

Важливо. Раніше ми писали про те, що не можна робити в Польщі.

Автори дослідження зробили висновок, що українки більш впевнені у собі, а тому буцімто "агресивніше" нав'язують конкуренцію полькам, через що й отримують від них негативне ставлення.