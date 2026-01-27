Эти 3 ошибки в бронировании отпуска обходятся вам в сотни евро

Санки нужно готовить с лета, а вот билеты и бронирование на отпуск – с января. Но во время этого непростого процесса легко допустить несколько простых ошибок, которые приведут к потере денег.

Большинство людей во время бронирования отпуска пытаются сэкономить деньги тем или иным способом. К счастью, сделать это возможно, и для этого следует запомнить всего несколько элементарных правил, пишет Express.

Интересно 11 самых красивых городов мира: победители совсем неожиданные

Как правильно бронировать отпуск?

Большинство людей придерживаются нескольких распространенных привычек бронирования, которые на самом деле обходятся в десятки и сотни долларов, которые можно сэкономить простыми действиями. Оказывается, путешественники могут сэкономить более 1000 евро на человека, если сделают несколько небольших нетрадиционных изменений.

Длина отпуска

Многие люди выбирают отпуска на неделю или две – и через это стандартное количество дней приходится доплачивать. Оказывается, во многих отелях можно получить лучшие цены, если выбирать "нестандартную" продолжительность – 3, 5 или 11 ночей.

Почему "недельная поездка" является стандартом? Кто это решил? И когда дело доходит до более длительных поездок, почему мы редко рассматриваем что-то, кроме двух недель? Туристическая индустрия любит склонять нас к рассмотрению блоков по 7 и 14 ночей, но наши данные показывают неиспользованную экономию, если вы выберете "нестабильную" продолжительность,

– поделился эксперт по путешествиям Джордон Кокс.

Когда большинство людей бронируют одинаковую продолжительность отпуска, спрос на него растет – и вместе с ним цены. Поэтому всегда следует проверять нестандартную продолжительность поездок.

Выбирайте аэропорт

Если рядом с местом назначения есть несколько аэропортов, обязательно проверьте стоимость билетов из всех – цена может значительно различаться, и только на этом можно сэкономить до 100 евро.

Время

Спрос влияет на цену, и поэтому отпуск в пиковый сезон обойдется в разы дороже. Зато есть два месяца, когда вы можете сэкономить на всем – и на проживании в отеле, и на авиабилетах. Эксперты по путешествиям считают, что отпуска лучше всего планировать на апрель и сентябрь, пишет Flightright.

Эти месяцы уже достаточно теплые, но все еще на курортах не так много туристов.

Что еще следует знать туристам?