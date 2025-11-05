"Зимой и летом одинаковая цена": украинка показала, во сколько обходятся продукты в Албании
- В Албании фрукты и овощи имеют стабильно низкие цены, например, гранаты и мандарины стоят примерно 50 гривен за килограмм.
- На албанском рынке огурцы стоят 1,3 евро за килограмм, местный хлеб – 0,8 евро за 500 граммов, а моцарелла – 9,8 евро за килограмм.
Албания – это страна, куда многие украинцы едут на отдых. А некоторые даже переезжают насовсем, ведь цены на фрукты и овощи там изрядно радуют.
Украинка, живущая в Албании, поделилась ценами на фрукты и овощи в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на elen_shaida.
Какие цены на продукты в Албании?
Осенние цены на продукты в Албании могут изрядно удивить украинцев, ведь овощи и фрукты там практически в течение этого года имеют одинаковую цену, и она достаточно невысокая.
В частности, гранаты и мандарины стоят примерно 50 гривен за килограмм, а за помидоры придется отдать всего 40 гривен.
Вот что удалось купить украинцам на рынке в Албании:
- огурцы – 1,3 евро за килограмм;
- перцы – 1,5 евро за килограмм;
- нектарины – 1,3 евро;
- листья салата – 1,3 евро;
- стручковая фасоль – 2,5 евро за килограмм;
- помидоры – 1 евро за килограмм;
- местный хлеб – 0,8 евро за 500 граммов;
- 2 больших пучка укропа – 4 евро;
- инжир – 2,5 евро за килограмм;
- грейпфруты – 2,5 евро за килограмм;
- бананы – 1,7 евро за килограмм;
- традиционный албанский чай – 5 евро.
Украинка показала цены на продукты в Албании: смотрите видео
Кроме того, блогерша приобрела моцареллу за 9,8 евро за килограмм. Сыр в Албании стоит 3 евро за килограмм, а молоко – 1,5 евро за полтора литра.
