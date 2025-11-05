"Зимой и летом одинаковая цена": украинка показала, во сколько обходятся продукты в Албании

Албания – это страна, куда многие украинцы едут на отдых. А некоторые даже переезжают насовсем, ведь цены на фрукты и овощи там изрядно радуют.

Украинка, живущая в Албании, поделилась ценами на фрукты и овощи в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на elen_shaida.

Какие цены на продукты в Албании?

Осенние цены на продукты в Албании могут изрядно удивить украинцев, ведь овощи и фрукты там практически в течение этого года имеют одинаковую цену, и она достаточно невысокая.

В частности, гранаты и мандарины стоят примерно 50 гривен за килограмм, а за помидоры придется отдать всего 40 гривен.

Вот что удалось купить украинцам на рынке в Албании:

огурцы – 1,3 евро за килограмм;

перцы – 1,5 евро за килограмм;

нектарины – 1,3 евро;

листья салата – 1,3 евро;

стручковая фасоль – 2,5 евро за килограмм;

помидоры – 1 евро за килограмм;

местный хлеб – 0,8 евро за 500 граммов;

2 больших пучка укропа – 4 евро;

инжир – 2,5 евро за килограмм;

грейпфруты – 2,5 евро за килограмм;

бананы – 1,7 евро за килограмм;

традиционный албанский чай – 5 евро.

Украинка показала цены на продукты в Албании: смотрите видео

Кроме того, блогерша приобрела моцареллу за 9,8 евро за килограмм. Сыр в Албании стоит 3 евро за килограмм, а молоко – 1,5 евро за полтора литра.

