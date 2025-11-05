"Взимку і влітку однакова ціна": українка показала, у скільки обходяться продукти в Албанії

Албанія – це країна, куди чимало українців їдуть на відпочинок. А деякі навіть переїжджають назовсім, адже ціни на фрукти та овочі там неабияк тішать.

Українка, що живе в Албанії, поділилася цінами на фрукти та овочі в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на elen_shaida.

Які ціни на продукти в Албанії?

Осінні ціни на продукти в Албанії можуть неабияк здивувати українців, адже овочі та фрукти там практично протягом цього року мають однакову ціну, і вона досить невисока.

Зокрема, гранати та мандарини коштують приблизно 50 гривень за кілограм, а за помідори доведеться віддати всього 40 гривень.

Ось що вдалося купити українці на ринку в Албанії:

огірки – 1,3 євро за кілограм;

перці – 1,5 євро за кілограм;

нектарини – 1,3 євро;

листя салату – 1,3 євро;

стручкова квасоля – 2,5 євро за кілограм;

помідори – 1 євро за кілограм;

місцевий хліб – 0,8 євро за 500 грамів;

2 великі пучки кропу – 4 євро;

інжир – 2,5 євро за кілограм;

грейпфрути – 2,5 євро за кілограм;

банани – 1,7 євро за кілограм;

традиційний албанський чай – 5 євро.

Українка показала ціни на продукти в Албанії: дивіться відео

Окрім того, блогерка придбала моцарелу за 9,8 євро за кілограм. Сир в Албанії коштує 3 євро за кілограм, а молоко – 1,5 євро за півтора літра.

