Чимало українців переїжджають за кордон. Та перед тим, як рушити до Франції, слід дізнатися кілька фактів, повідомляє 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia.
Що слід знати перед переїздом до Франції?
Українка поділилася, що стресостійкість – це найважливіша якість у Франції.
Бо коли ти приїжджаєш з нашої української "зроби, виріши, домовся сьогодні", а тут усе через рандеву – тобто через запис на зустріч, твоя нервова система просто згорає,
– поділилася дівчина.
А для того, аби отримати зустріч, необхідно спершу прийти і записатися на неї – і іноді про запланований візит ще й можуть не згадати. Оформлення документів теж може стати проблемою – вони можуть просто загубитися, а тоді знайтися через тиждень.
Тому головне правило Франції – не розраховуй, що все вийде з першого разу,
– додала блогерка.
Другий момент, який потрібно знати – гроші мають бути на рахунку в банку, а не готівкою. Адже без банківського рахунку з грошима житло орендувати не вдасться.
Українка розповіла про особливості життя у Франції: дивіться відео
Третє, що важливо вивчити – це французька мова. Більшість людей не захочуть спілкуватися англійською, а ще більше просто не можуть – і особливо це стосується адміністративних організацій. Втім, якщо пощастило жити у досить великому місті, де живе чимало студентів, з мовою може виникнути менше проблем.
Що ще про життя українців за кордоном варто знати?
Українка, що переїхала з Польщі до Іспанії, розкрила, чому саме цю країну обрала для життя. Основна причина – це нижчі ціни, ніж в багатьох інших країнах Європи. Втім, і заробітки там відповідні.
Тим часом українка, що живе у Португалії, розкрила, кому ця країна не підійде для переїзду. Зокрема, вона зауважила, що навіть з переробітками там важко заробляти більше, ніж 1200 євро.