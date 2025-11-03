Многие украинцы переезжают за границу. Но перед тем, как отправиться во Францию, следует узнать несколько фактов, сообщает 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.
Что следует знать перед переездом во Францию?
Украинка поделилась, что стрессоустойчивость – это самое важное качество во Франции.
Потому что когда ты приезжаешь из нашей украинской "сделай, реши, договорись сегодня", а здесь все через рандеву – то есть через запись на встречу, твоя нервная система просто сгорает,
– поделилась девушка.
А для того, чтобы получить встречу, необходимо сначала прийти и записаться на нее – и иногда о запланированном визите еще и могут не вспомнить. Оформление документов тоже может стать проблемой – они могут просто потеряться, а потом найтись через неделю.
Поэтому главное правило Франции – не рассчитывай, что все получится с первого раза,
– добавила блогерша.
Второй момент, который нужно знать – деньги должны быть на счету в банке, а не наличными. Ведь без банковского счета с деньгами жилье арендовать не удастся.
Украинка рассказала об особенностях жизни во Франции: смотрите видео
Третье, что важно выучить – это французский язык. Большинство людей не захотят общаться на английском, а еще больше просто не могут – и особенно это касается административных организаций. Впрочем, если повезло жить в достаточно большом городе, где живет немало студентов, с языком может возникнуть меньше проблем.
