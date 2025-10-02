"На самом деле очень хорошая цена": украинка сравнила расходы в Мюнхене и на Мадейре
- Украинка сравнила цены на маникюр и педикюр: в Мюнхене маникюр стоит 50-55 евро, педикюр 60 евро, на Мадейре - маникюр 30 евро, педикюр 35 евро.
- Цены на парковку в Германии: 2 евро на улице, 4 евро в паркинге; на Мадейре: 0,50-2 евро.
Цены за рубежом, особенно в странах Западной Европы, могут "кусаться". И украинка, переехавшая из Мюнхена на Мадейру, сравнила цены на некоторые вещи.
Многие украинцы сейчас живут в Мюнхене, и одновременно туристов привлекает архипелаг Мадейра – но где дешевле, знают далеко не все. Украинка Виктория, которая успела пожить в обоих местах, сравнила цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на viktoriia_madeira.
Интересно Италия вводит новые штрафы для туристов: какие банальные действия обойдутся в 7000 евро и тюрьмой
Как отличаются цены в Мюнхене и на Мадейре?
Маникюр и педикюр
Первое, на что сравнила цены украинка – это маникюр и педикюр. Блогерша также отметила, что в обоих местах ходила только к украинским мастерицам. В Мюнхене за маникюр приходилось отдавать примерно 50 – 55 евро, а за педикюр – 60 евро.
И это на самом деле очень хорошая цена,
– добавила Виктория.
Зато на Мадейре маникюр обходится в 30 евро, а педикюр – в 35 евро.
Парковка
Парковка на Мадейре – это иногда отдельный вид искусства, но и Мюнхен, если честно, задних не пасет. Попробуйте запарковаться в центре города посреди дня,
– поделилась девушка.
В Германии парковка обходилась в среднем в 2 евро на улице и 4 евро в час – в подземном паркинге. А вот на португальском архипелаге парковка обходится в 0,50 – 2 евро.
Общественный транспорт
Транспорт на Мадейре, по словам украинки, развит не очень хорошо – однако он все же есть, и автобусы курсируют между городами. Билет на автобус Фуншал–Машико стоит 5 евро туда и обратно – а это аж 50 километров дороги.
А вот в Мюнхене билет стоит 3,9 евро на два часа, но он распространяется на все виды транспорта – метро, автобус и трамвай.
Украинка сравнила цены в Мюнхене и на Мадейре: смотрите видео
Услуги грумера
Украинка имеет йоркширского терьера, что требует регулярной стрижки, и перед переездом на Мадейру очень переживала из-за этого.
До того как в Мюнхен приехали украинские мастера, я платила за услуги немецкого грумера 90 евро, и мне отдавали обратно крысу вместо собаки,
– рассказала блогерша.
А вот у украинского мастера в Мюнхене стрижка собаки обходилась в 60 евро. На Мадейре подстричь собаку обойдется всего в 24 евро.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
- Украинка, что переехала в Ирландию, столкнулась со сложностями адаптации к новой стране: без знания языка было трудно найти работу, и климат в стране казался неприятным. Но со временем сложности удалось преодолеть, и девушка осталась довольна переездом.
- Свои недостатки имеет и жизнь в Канаде – украинка, что переехала в страну, поделилась основными минусами. Среди них – дорогая недвижимость, высокие налоги и большое количество бездомных.