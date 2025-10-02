Многие украинцы сейчас живут в Мюнхене, и одновременно туристов привлекает архипелаг Мадейра – но где дешевле, знают далеко не все. Украинка Виктория, которая успела пожить в обоих местах, сравнила цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на viktoriia_madeira.

Как отличаются цены в Мюнхене и на Мадейре?

Маникюр и педикюр

Первое, на что сравнила цены украинка – это маникюр и педикюр. Блогерша также отметила, что в обоих местах ходила только к украинским мастерицам. В Мюнхене за маникюр приходилось отдавать примерно 50 – 55 евро, а за педикюр – 60 евро.

И это на самом деле очень хорошая цена,

– добавила Виктория.

Зато на Мадейре маникюр обходится в 30 евро, а педикюр – в 35 евро.

Парковка

Парковка на Мадейре – это иногда отдельный вид искусства, но и Мюнхен, если честно, задних не пасет. Попробуйте запарковаться в центре города посреди дня,

– поделилась девушка.

В Германии парковка обходилась в среднем в 2 евро на улице и 4 евро в час – в подземном паркинге. А вот на португальском архипелаге парковка обходится в 0,50 – 2 евро.

Общественный транспорт

Транспорт на Мадейре, по словам украинки, развит не очень хорошо – однако он все же есть, и автобусы курсируют между городами. Билет на автобус Фуншал–Машико стоит 5 евро туда и обратно – а это аж 50 километров дороги.

А вот в Мюнхене билет стоит 3,9 евро на два часа, но он распространяется на все виды транспорта – метро, автобус и трамвай.

Украинка сравнила цены в Мюнхене и на Мадейре: смотрите видео

Услуги грумера

Украинка имеет йоркширского терьера, что требует регулярной стрижки, и перед переездом на Мадейру очень переживала из-за этого.

До того как в Мюнхен приехали украинские мастера, я платила за услуги немецкого грумера 90 евро, и мне отдавали обратно крысу вместо собаки,

– рассказала блогерша.

А вот у украинского мастера в Мюнхене стрижка собаки обходилась в 60 евро. На Мадейре подстричь собаку обойдется всего в 24 евро.

