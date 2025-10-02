Чимало українців зараз живуть у Мюнхені, і водночас туристів приваблює архіпелаг Мадейра – але де дешевше, знають далеко не всі. Українка Вікторія, яка встигла пожити в обох місцях, порівняла ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на viktoriia_madeira.
Як відрізняються ціни в Мюнхені та на Мадейрі?
Манікюр та педикюр
Перше, на що порівняла ціни українка – це манікюр та педикюр. Блогерка також зазначила, що в обох місцях ходила лише до українських майстринь. В Мюнхені за манікюр доводилося віддавати приблизно 50 – 55 євро, а за педикюр – 60 євро.
І це насправді дуже хороша ціна,
– додала Вікторія.
Натомість на Мадейрі манікюр обходиться у 30 євро, а педикюр – у 35 євро.
Парковка
Парковка на Мадейрі – це подекуди окремий вид мистецтва, але й Мюнхен, якщо чесно, задніх не пасе. Спробуйте запаркуватися в центрі міста посеред дня,
– поділилася дівчина.
У Німеччині парковка обходилася у середньому в 2 євро на вулиці і 4 євро на годину – у підземному паркінгу. А ось на португальському архіпелазі парковка обходиться у 0,50 – 2 євро.
Громадський транспорт
Транспорт на Мадейрі, за словами українки, розвинений не дуже добре – проте він все ж є, і автобуси курсують між містами. Квиток на автобус Фуншал–Машіко коштує 5 євро туди й назад – а це аж 50 кілометрів дороги.
А ось в Мюнхені квиток коштує 3,9 євро на дві години, але він розповсюджується на всі види транспорту – метро, автобус та трамвай.
Послуги грумера
Українка має йоркширського тер'єра, що потребує регулярної стрижки, і перед переїздом на Мадейру дуже переймалася через це.
До того як в Мюнхен приїхали українські майстри, я платила за послуги німецького грумера 90 євро, і мені віддавали назад пацюка замість собаки,
– розповіла блогерка.
А ось в українського майстра в Мюнхені стрижка собаки обходилася у 60 євро. На Мадейрі підстригти собаку обійдеться всього у 24 євро.
