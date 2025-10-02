Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Насправді дуже хороша ціна": українка порівняла ціни в Мюнхені та на Мадейрі
2 жовтня, 12:31
3

"Насправді дуже хороша ціна": українка порівняла витрати у Мюнхені та на Мадейрі

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка порівняла ціни на манікюр і педикюр: у Мюнхені манікюр коштує 50-55 євро, педикюр 60 євро, на Мадейрі - манікюр 30 євро, педикюр 35 євро.
  • Ціни на парковку в Німеччині: 2 євро на вулиці, 4 євро в паркінгу; на Мадейрі: 0,50-2 євро.

Ціни за кордоном, особливо у країнах Західної Європи, можуть "кусатися". І українка, що переїхала з Мюнхена на Мадейру, порівняла ціни на деякі речі.

Чимало українців зараз живуть у Мюнхені, і водночас туристів приваблює архіпелаг Мадейра – але де дешевше, знають далеко не всі. Українка Вікторія, яка встигла пожити в обох місцях, порівняла ціни, повідомляє 24 Канал з посиланням на viktoriia_madeira

Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею

Як відрізняються ціни в Мюнхені та на Мадейрі?

Манікюр та педикюр

Перше, на що порівняла ціни українка – це манікюр та педикюр. Блогерка також зазначила, що в обох місцях ходила лише до українських майстринь. В Мюнхені за манікюр доводилося віддавати приблизно 50 – 55 євро, а за педикюр – 60 євро. 

І це насправді дуже хороша ціна,
 – додала Вікторія. 

Натомість на Мадейрі манікюр обходиться у 30 євро, а педикюр – у 35 євро. 

Парковка

Парковка на Мадейрі – це подекуди окремий вид мистецтва, але й Мюнхен, якщо чесно, задніх не пасе. Спробуйте запаркуватися в центрі міста посеред дня,
 – поділилася дівчина. 

У Німеччині парковка обходилася у середньому в 2 євро на вулиці і 4 євро на годину – у підземному паркінгу. А ось на португальському архіпелазі парковка обходиться у 0,50 – 2 євро. 

Громадський транспорт

Транспорт на Мадейрі, за словами українки, розвинений не дуже добре – проте він все ж є, і автобуси курсують між містами. Квиток на автобус Фуншал–Машіко коштує 5 євро туди й назад – а це аж 50 кілометрів дороги. 

А ось в Мюнхені квиток коштує 3,9 євро на дві години, але він розповсюджується на всі види транспорту – метро, автобус та трамвай. 

Українка порівняла ціни у Мюнхені та на Мадейрі: дивіться відео

Послуги грумера

Українка має йоркширського тер'єра, що потребує регулярної стрижки, і перед переїздом на Мадейру дуже переймалася через це. 

До того як в Мюнхен приїхали українські майстри, я платила за послуги німецького грумера 90 євро, і мені віддавали назад пацюка замість собаки,
 – розповіла блогерка.

А ось в українського майстра в Мюнхені стрижка собаки обходилася у 60 євро. На Мадейрі підстригти собаку обійдеться всього у 24 євро. 

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?