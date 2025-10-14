Укр Рус
14 октября, 13:52
Что можно купить в Румынии на 150 долларов: украинка показала свою продуктовую корзину

Марина Блохина
  • Украинка в Румынии на 150 долларов купила продукты в оптовом магазине Selgros, включая рыбу, мясо, и молочные продукты.
  • Фрукты и молочные продукты украинка обычно покупает на местных рынках или в меньших магазинах из-за лучшего качества.

Украинка, переехавшая в Румынию, поделилась, какие цены в стране и показала, что ей удалось купить на 150 долларов, или 6500 гривен.

Цены на продукты могут очень сильно отличаться в зависимости от страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на amerikation_. И украинка показала, что можно купить на 150 долларов в оптовом румынском магазине Selgros.

Какие цены в магазинах Румынии?

В магазине, в котором закупала продукты украинка, все продается большими блоками. На 150 долларов, или же 6500 гривен, ей удалось купить:

  • две пачки кукурузных палочек – 39 гривен;
  • упаковка батончиков с нугой – 320 гривен;
  • Соломка, бублики и печенье – 75 гривен;
  • две упаковки сардин в томате – 72 гривны;
  • две банки тунца в масле – 244 гривны;
  • два килограмма креветок – 825 гривен;
  • замороженная скумбрия – 367 гривен;
  • 1,5 килограмма филе лосося – 1116 гривен.

В Румынии, по словам украинки, морепродуктов немного, и поэтому приходится покупать замороженную рыбу или креветки.

Украинка рассказала о ценах в Румынии: смотрите видео

Кроме этого, к покупкам женщины вошли также:

  • 1,5 килограмма моцареллы – 495 гривен;
  • две упаковки риса – 163 гривны;
  • два килограмма крем-сыра – 735 гривен;
  • пачка масла – 121 гривна;
  • два лимона – 40 гривен;
  • листья нори – 102 гривны;
  • дыня – 127 гривен.

Хотя фрукты покупаем в основном на базарах. На местных рынках они гораздо вкуснее,
– поделилась украинка.

Также в продуктовую корзину попали:

  • целая курица – 300 гривен;
  • килограмм фарша – 204 гривны;
  • 4 бутылки пива – 220 гривен;
  • газированная вода – 43 гривны;
  • две бутылки сладкой газировки – 184 гривны;

Мешок картофеля на 10 килограммов обошелся украинке всего в 200 гривен, а такое же количество лука стоило 240 гривен. Но в оптовом магазине девушка покупает не все: молочные продукты и большинство мяса она покупает в меньших местных магазинах.

