Украина или Италия: блогер показал, где на самом деле дешевле продукты

Украинский блогер Артур, проживающий в Киеве, сравнил украинские и итальянские цены. В этом ему помогла подруга жены, которая проживает в Италии.

Артур и его знакомая приобрели в обеих странах базовые продукты. Для удобства итальянские лиры сразу перевели в гривны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @arthur.i.dasha.

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Сравнение цен в Украине и Италии

В своем видео блогер показал цены в итальянском и украинском супермаркетах. Итак, стоимость продуктов была такой:

Яблоки (2 килограмма): 71 гривна в Италии и 90 гривен в Украине;

(2 килограмма): 71 гривна в Италии и 90 гривен в Украине; Картофель (2 килограмма): 79 гривен против 77 гривен соответственно:

(2 килограмма): 79 гривен против 77 гривен соответственно: Хлеб: 88 гривен в Италии, 35 – в Украине;

88 гривен в Италии, 35 – в Украине; Яйца: (десяток): 104 и 73 гривны соответственно;

(десяток): 104 и 73 гривны соответственно; Сыр Гауда: (100 граммов): 75 гривен и 70 гривен;

(100 граммов): 75 гривен и 70 гривен; Куриные окорочка: (1 килограмм): 224 гривен и 189 гривен;

(1 килограмм): 224 гривен и 189 гривен; Молоко: (1 литр): 31 гривна и 57 гривен;

(1 литр): 31 гривна и 57 гривен; Бутылка воды: 9 гривны и 22 гривны.

За те же продукты в Италии у нас вышла 831 гривна, а в Украине – 783 гривны. Разница – 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату – и это просто ужас!,

– заявил блогер Артур.

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Сравнение цен в Украине и Италии: смотрите видео

В то же время многие комментаторы раскритиковали блогера из-за того, что он выбрал для сравнения "Сильпо" – одну из самых дорогих сетей в Украине, и Lidl – один из самых дешевых супермаркетов Италии.

К слову, ранее другие украинки рассказали, сколько стоит жизнь в Италии.