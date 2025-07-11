Украина или Италия: блогер показал, где на самом деле дешевле продукты
- Блогер Артур сравнил цены на продукты в Украине и Италии, показав, что в целом продукты в Италии стоят дороже на 48 гривен.
- Пользователи раскритиковали сравнение, отметив, что в Украине выбрали дорогой супермаркет, а в Италии – дешевый.
Украинский блогер Артур, проживающий в Киеве, сравнил украинские и итальянские цены. В этом ему помогла подруга жены, которая проживает в Италии.
Артур и его знакомая приобрели в обеих странах базовые продукты. Для удобства итальянские лиры сразу перевели в гривны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @arthur.i.dasha.
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Сравнение цен в Украине и Италии
В своем видео блогер показал цены в итальянском и украинском супермаркетах. Итак, стоимость продуктов была такой:
- Яблоки (2 килограмма): 71 гривна в Италии и 90 гривен в Украине;
- Картофель (2 килограмма): 79 гривен против 77 гривен соответственно:
- Хлеб: 88 гривен в Италии, 35 – в Украине;
- Яйца: (десяток): 104 и 73 гривны соответственно;
- Сыр Гауда: (100 граммов): 75 гривен и 70 гривен;
- Куриные окорочка: (1 килограмм): 224 гривен и 189 гривен;
- Молоко: (1 литр): 31 гривна и 57 гривен;
- Бутылка воды: 9 гривны и 22 гривны.
За те же продукты в Италии у нас вышла 831 гривна, а в Украине – 783 гривны. Разница – 48 гривен или 1 евро. А теперь вспоминаем среднюю зарплату – и это просто ужас!,
– заявил блогер Артур.
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Сравнение цен в Украине и Италии: смотрите видео
В то же время многие комментаторы раскритиковали блогера из-за того, что он выбрал для сравнения "Сильпо" – одну из самых дорогих сетей в Украине, и Lidl – один из самых дешевых супермаркетов Италии.
К слову, ранее другие украинки рассказали, сколько стоит жизнь в Италии.