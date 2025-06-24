На втором месте по расходам – питание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @vale.rusova.

Смотрите видео Трудно ли жить в Италии: украинка поделилась опытом

Сколько стоит проживание в Италии

Первая девушка рассказала, что арендует в городе двухкомнатную квартиру. Аренда обходится ей в 650 евро, не учитывая коммунальные услуги. На питание на двух человек уходит 400 – 450 евро в месяц.

Также девушка иногда пользуется общественным транспортом – это 20 – 30 евро в месяц, и ходит к тренеру офлайн – это 80 евро в месяц.

Другая украинка рассказала, что арендует двухэтажную двухкомнатную квартиру в 6 километрах от города – за нее она отдает 850 евро в месяц.

На питание на двоих из бюджета уходит 300 евро в месяц, на транспорт – 50 евро в месяц, а на тренировки онлайн – 50 евро.

Расходы на жизнь в Италии: смотрите видео

В комментариях многие украинцы удивились, что на двоих можно тратить всего 300 евро в месяц.

Зато украинка ответила, что она и ее парень покупают продукты раз в неделю, на сумму не более чем на 60 – 70 евро. По ее словам, в еде они неприхотливы, и кроме хлеба ничего не докупают.

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