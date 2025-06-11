Особенно много ограничений введено на самых популярных среди путешественников направлениях. Об этом пишет 24 Канал.

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Что запрещено делать в Италии

Кормить голубей

Во многих городах, в частности в Венеции, запрещают кормить голубей на площадях или улицах, потому что они загрязняют памятники и создают антисанитарию.

Есть и пить возле исторических памятников

Нельзя есть, пить или оставлять мусор возле исторических памятников, в частности у фонтанов, соборов и мостов.

Например, в Риме запрещено есть на лестнице Испанской площади или у фонтана Треви. Штраф может составлять 100 – 400 евро.

Купаться в исторических фонтанах

Мочить ноги или купаться в исторических фонтанах, в частности Рима и Флоренции, строго запрещено. Фотографируйте их, но не прикасайтесь к воде, иначе могут выписать штраф в размере 240 – 450 евро.

Оставлять "следы" на памятниках

В Италии Строго запрещено вырезать инициалы, рисовать или иным образом портить исторические памятники. За это могут выписать штраф в размере 1000 евро и даже депортировать, в зависимости от нанесенного ущерба.

Рыбачить без разрешения

В Италии категорически нельзя ловить рыбу в реках или озерах без специальной лицензии. Если нарушить это правило, могут выписать штраф до 1 000 евро.