Если не нарушать иммиграционные правила или законодательство ЕС или Италии, то все будет хорошо. Об этом пишет 24 Канал.

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Из-за чего могут депортировать из Италии

Нарушение иммиграционных правил

В Италии нельзя находиться без действительного разрешения на пребывание (permesso di soggiorno) или визы после окончания 90-дневного безвизового периода. Например, если вы не подали заявление на временную защиту после 90 дней, то вас могут депортировать.

Предоставление фальшивых документов или ложных данных о себе тоже может привести к депортации.

Нарушение условий временной защиты также может стать основанием для депортации. Поэтому украинцы, которые получили временную защиту, должны соблюдать условия, в частности сообщать Questura о месте жительства.

Уголовные правонарушения

Если человек получил приговор в Италии или другой стране ЕС с лишением свободы на срок от 1 года, то это является основанием для депортации. Говорится о "средних" или "тяжких" преступлениях, такие как мошенничество, подделка документов или неуплата налогов.

Участие в незаконной деятельности, например фиктивный брак или финансовый обман.

Если итальянские органы власти заподозрят иностранца в шпионаже, саботаже или других действиях, которые угрожают национальной безопасности, то тоже "попросят на выход".

Недостаточность финансовых средств

Основанием для депортации может стать даже то, что человек не может доказать наличие достаточных средств для проживания в Италии, возвращения домой или транзита в другую страну.

Ведь иностранец, который не имеет дохода или жилья, может считаться нелегалом.

Обратите внимание. Если Министерство внутренних дел Италии будет считать, что человек уклоняется от депортации, например, игнорирует официальные сообщения, то это может привести к аресту и принудительному выселению.

К слову, ранее мы писали о неочевидные запреты в Италии, за которые могут оштрафовать туристов.