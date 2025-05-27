Европейское издание, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило, что в Брюсселе обсуждают "стратегии выхода" из программы временной защиты для украинцев. Вероятно, официально этот вопрос поднимут 12 – 13 июня на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euraaktiv.

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Продлят ли временную защиту еще на один год

Согласно сообщению, действие Директивы о временной защите (TPD) планируют продлить еще на один год – до марта 2027 года.

Большинство стран-членов поддерживают еще одно продолжение, однако "правовые пределы почти исчерпаны". Поэтому, скорее всего, это будет последнее продление.

Мы уже стоим на тонком льду с последним продолжением. Прямое толкование директивы означало бы, что после трех лет она утратила силу,

– сказал старший политический советник Международного центра развития миграционной политики Мартин Вагнер.

Справка. Директиву TPD запустили в марте 2022 года. Сначала она предусматривала только два продолжения (до марта 2025 года), а впоследствии срок продлили до марта 2026 года.

Мартин Вагнер заявил, что нужно наработать альтернативу. Как для тех украинцев, которые хотят остаться в ЕС, так и для тех, кто планирует вернуться домой.

Среди обсуждаемых вариантов:

сужение сферы действия защиты (например, исключение тех, кто вернулся в Украину, из повторного вступления в программу);

запрет новым прибывшим воспользоваться защитой;

создание нового юридического инструмента, например "разрешение на реконструкцию" на срок до 10 лет.

Пока ни одно решение не принято. Но эксперты предупреждают, что если не предложить четкого механизма выхода из системы, это может привести к перегрузке национальных систем предоставления убежища.

В то же время некоторые страны активно пытаются способствовать адаптации украинцев. В частности, недавно Франция расширила права для украинских беженцев.