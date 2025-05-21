Правительство официально приняло законопроект №596, который уже получил поддержку обеих палат парламента. Что изменится во Франции для украинских беженцев, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

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Что изменится во Франции для украинцев в 2025-м

Украинцы-медики

Франция сделала важный шаг в поддержку украинских медиков, приняв новый закон, который упрощает процесс получения разрешения на практику в стране.

Согласно новому законодательству, медицинские работники больше не будут сталкиваться со сложными процедурами признания дипломов, что позволит им работать по соответствующим специальностям. Закон вводит статус "ассоциированного стажера", который позволяет специалистам из стран, не входящих в ЕС, легально работать во французских медицинских учреждениях.

Социальные льготы

Впервые украинцы с временной защитой получат доступ к социальным выплатам, которые ранее были доступны только беженцам. Речь идет об уязвимых категориях:

помощь людям с инвалидностью (AAH);

персонализированная помощь пожилым людям (APA);

жилищная помощь и минимальные социальные выплаты.

Также Франция выделит пакет бюджетной поддержки на общую сумму 328 миллионов евро. Средства предназначены для различных инициатив, включая обеспечение жильем, помощь в аренде жилья, интеграционные программы и услуги социальной поддержки.

Статус "нормального проживания"

Важным законодательным шагом стало принятие нового закона, который приравнивает статус временной защиты к статусу "нормального проживания". Это изменение позволяет лицам, которые находятся под временной защитой, сдавать французский экзамен на получение водительских прав и легально регистрировать украинские транспортные средства без необходимости конвертировать свои имеющиеся водительские удостоверения.



Для украинцев во Франции ввели новые изменения / Фото Unsplash

Почему эти изменения важны

С момента введения временной защиты в марте 2022 года миллионы украинцев получили право на легальное проживание в странах ЕС. Однако, многие из них столкнулись со значительными проблемами, в частности с трудностями в трудоустройстве, ограниченным доступом к социальным выплатам и препятствиями на пути к адаптации.

Поэтому новые изменения в закон призваны решить эти проблемы и способствовать большей интеграции украинских беженцев в Евросоюзе.

Также среди потенциальных нововведений:

продление срока действия документов до 6 месяцев (по примеру Германии);

упрощение процедуры делегирования родительских прав;

расширение курсов французского языка для профессиональной адаптации.

Впереди реализация закона, запуск пилотных программ и дальнейшее упрощение процедур.