Таков новый прогноз Еврокомиссии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ЕК.

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Сколько украинцев вернется в Украину

В недавнем отчете Европейская комиссия сообщила, что количество лиц, которые пользуются временной защитой в Европейском Союзе, достигло примерно 4,3 миллиона в январе 2025 года.

ЕК ожидает, что количество активных регистраций для получения временной защиты будет поддерживаться на относительно стабильном уровне в течение 2025 года. Однако, прогнозы указывают на снижение: по оценкам, к концу 2025 года этот показатель снизится до 4,1 миллиона, а к концу 2026 года – до 3,8 миллиона.

По прогнозам, рост численности рабочей силы, на который существенно повлиял приток беженцев из Украины, остановится в 2025 и 2026 годах. Это замедление связано с тем, что в регионе ожидается естественное сокращение населения, которое восстановится в 2026 году.

Прогнозы относительно беженцев

Национальный банк Украины (НБУ) показал, что в 2024 году отток мигрантов из страны продолжился: примерно 500 000 человек выехали из Украины в течение года.

Забегая вперед, НБУ прогнозирует, что в текущем году ожидается, что Украину покинут еще 200 000 человек. Однако банк ожидает постепенного возвращения мигрантов с 2026 года, когда, по оценкам, вернется около 200 000 человек, а в 2027 году – около 500 000 человек.



ЕК спрогнозировала сколько украинцев вернутся домой / Фото Shutterstock

Мира пока не видно

Согласно последним прогнозам, экономические последствия войны России против Украины остаются крайне неопределенными. Аналитики указывают на то, что траектория развития конфликта будет играть решающую роль в формировании будущих результатов.

Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков решения. Несмотря на усилия, прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, Россией и Украиной, прочное мирное соглашение, предоставляющее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым,

– говорится в прогнозе ЕК.

Базовый сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность в регионе, а также санкции, наложенные на Россию, будут сохраняться в течение всего прогнозируемого периода – до конца 2026 года.