Таким є новий прогноз Єврокомісії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву ЄК.

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Скільки українців повернеться в Україну

У нещодавньому звіті Європейська комісія повідомила, що кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом в Європейському Союзі, досягла приблизно 4,3 мільйона в січні 2025 року.

ЄК очікує, що кількість активних реєстрацій для отримання тимчасового захисту буде підтримуватися на відносно стабільному рівні протягом 2025 року. Однак, прогнози вказують на зниження: за оцінками, до кінця 2025 року цей показник знизиться до 4,1 мільйона, а до кінця 2026 року – до 3,8 мільйона.

За прогнозами, зростання чисельності робочої сили, на яке суттєво вплинув приплив біженців з України, зупиниться у 2025 та 2026 роках. Це уповільнення пов'язане з тим, що в регіоні очікується природне скорочення населення, яке відновиться у 2026 році.

Прогнози щодо біженців

Національний банк України (НБУ) показав, що у 2024 році відтік мігрантів з країни продовжився: приблизно 500 000 осіб виїхали з України протягом року.

Забігаючи наперед, НБУ прогнозує, що в поточному році очікується, що Україну покинуть ще 200 000 осіб. Однак банк очікує поступового повернення мігрантів з 2026 року, коли, за оцінками, повернеться близько 200 000 осіб, а у 2027 році – близько 500 000 осіб.



ЄК спрогнозувала скільки українців повернуться додому / Фото Shutterstock

Миру поки що не видно

Згідно з останніми прогнозами, економічні наслідки війни Росії проти України залишаються вкрай невизначеними. Аналітики вказують на те, що траєкторія розвитку конфлікту відіграватиме вирішальну роль у формуванні майбутніх результатів.

Побоювання з приводу безпеки посилилися, оскільки війна в Україні триває без ознак вирішення. Попри зусилля, що докладаються США, ЄС або окремими державами-членами, Росією та Україною, міцна мирна угода, що надає достатні гарантії Україні та ЄС, залишається недосяжною,

– йдеться в прогнозі ЄК.

Базовий сценарій передбачає, що геополітична напруженість у регіоні, а також санкції, накладені на Росію, зберігатимуться протягом усього прогнозованого періоду – до кінця 2026 року.