Особливо багато обмежень введено на найпопулярніших серед мандрівників напрямках. Про це пише 24 Канал.

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Що заборонено робити в Італії

Годувати голубів

У багатьох містах, зокрема у Венеції, забороняють годувати голубів на площах чи вулицях, бо вони забруднюють пам'ятки та створюють антисанітарію.

Їсти та пити біля історичних пам'яток

Не можна їсти, пити чи залишати сміття біля історичних пам'яток, зокрема біля фонтанів, соборів та мостів.

Наприклад у Римі заборонено їсти на сходах Іспанської площі чи біля фонтану Треві. Штраф може становити 100 – 400 євро.

Купатися в історичних фонтанах

Мочити ноги або купатися в історичних фонтанах, зокрема Риму та Флоренції, суворо заборонено. Фотографуйте їх, але не торкайтеся до води, інакше можуть виписати штраф у розмірі 240 – 450 євро.

Залишати "сліди" на пам'ятках

В Італії Суворо заборонено вирізати ініціали, малювати або іншим чином псувати історичні пам'ятки. За це можуть виписати штраф у розмірі 1000 євро та навіть депортувати, залежно від завданої шкоди.

Рибалити без дозволу

В Італії категорично не можна ловити рибу в річках або озерах без спеціальної ліцензії. Якщо порушити це правило, можуть виписати штраф до 1 000 євро.