Особливо багато обмежень введено на найпопулярніших серед мандрівників напрямках. Про це пише 24 Канал.
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Що заборонено робити в Італії
- Годувати голубів
У багатьох містах, зокрема у Венеції, забороняють годувати голубів на площах чи вулицях, бо вони забруднюють пам'ятки та створюють антисанітарію.
- Їсти та пити біля історичних пам'яток
Не можна їсти, пити чи залишати сміття біля історичних пам'яток, зокрема біля фонтанів, соборів та мостів.
Наприклад у Римі заборонено їсти на сходах Іспанської площі чи біля фонтану Треві. Штраф може становити 100 – 400 євро.
- Купатися в історичних фонтанах
Мочити ноги або купатися в історичних фонтанах, зокрема Риму та Флоренції, суворо заборонено. Фотографуйте їх, але не торкайтеся до води, інакше можуть виписати штраф у розмірі 240 – 450 євро.
- Залишати "сліди" на пам'ятках
В Італії Суворо заборонено вирізати ініціали, малювати або іншим чином псувати історичні пам'ятки. За це можуть виписати штраф у розмірі 1000 євро та навіть депортувати, залежно від завданої шкоди.
- Рибалити без дозволу
В Італії категорично не можна ловити рибу в річках або озерах без спеціальної ліцензії. Якщо порушити це правило, можуть виписати штраф до 1 000 євро.