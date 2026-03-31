Дешево и максимально комфортно: украинка раскрыла, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме

Украинка Кристина выбрала для переезда очень неожиданную страну Вьетнам. И одним из преимуществ именно этого выбора является невысокая стоимость жизни там.

Жизнь во Вьетнаме украинке обходится относительно недорого – и она поделилась основными расходами, сообщает khrystynashtefiuk.

Сколько украинка тратит за месяц во Вьетнаме?

Первая, самая важная и самая большая трата для девушки – это аренда жилья, и она ей обходится в 600 долларов в месяц. Это комната-студия, но в стоимость входит также бассейн, еженедельная уборка и круглосуточная связь с администрацией.

Дом сдался в тот день, когда я сюда завеселилась, так что апартаменты новые, современные. И если меньше вымахиваться, можно найти значительно дешевле,

– поделилась девушка.

Впрочем, перед тем, как украинке удалось найти постоянное жилье, она еще 9 дней прожила в отеле, и за него отдала еще 175 долларов.

Следующая трата – это SIM-карта и 5G интернет, и за это во Вьетнаме пришлось заплатить всего 7 долларов.

Еще одним преимуществом Вьетнама для украинки является еда – там легко найти свежие экзотические фрукты, есть немало локальных заведений и рынков. И за продукты и рестораны девушка отдала 200 долларов.

Обычно здесь все ездят на байках, но я его еще не арендовала, поэтому езжу на такси, что обошлось мне в 25 долларов,

– добавила девушка.

За спортзал блогеру платить не нужно, ведь он есть в ее доме, также она бывала в клубах, посещала достопримечательности Вьетнама – но за это не заплатила ни одного доллара. А вот непредсказуемыми расходами стала покупка сковородки и телефона – и эти две вещи обошлись дороже, чем месяц жизни в стране.

К слову, одному человеку для жизни во Вьетнаме нужно примерно 375 евро, не считая стоимости аренды, пишет Numbeo.

