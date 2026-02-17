Чехия готовит неожиданный удар по украинцам: что изменится для беженцев уже скоро
- Партия SPD в Чехии выступила против упрощенных правил для украинских беженцев, которые стремятся остаться на более долгий срок, требуя, чтобы все иностранцы соответствовали стандартным условиям.
- Министерство внутренних дел Чехии планирует ужесточить миграционные правила до мая 2026 года, что может усложнить легализацию для украинцев и других мигрантов.
В Чехии назревает новый политический конфликт вокруг будущего украинских беженцев. Партия SPD во главе со спикером Палаты депутатов Томио Окамурой выступила против упрощенных правил для украинцев, которые стремятся остаться в стране на более долгий срок.
Как сообщает Ceske Noviny, политик заявил о намерении заблокировать правительственную инициативу, которая должна была бы облегчить переход украинцев из статуса временной защиты к долгосрочному проживанию уже в этом году.
Смотрите также Европа закручивает гайки: Нидерланды резко увеличили количество отказов беженцам
Таким образом, украинские семьи, которые планируют строить жизнь в Чехии, могут столкнуться с новыми бюрократическими барьерами.
Что предлагает власть?
Чешское Министерство внутренних дел разработало проект постановления, который должен сделать процедуру долгосрочного проживания для украинцев более доступной. Однако партия SPD настаивает: никаких исключений быть не должно.
Необходимо, чтобы все иностранцы отвечали стандартным условиям. Никто не должен получать упрощенных правил,
– заявил Томио Окамура.
Политическая сила отмечает, что украинцы должны проходить те же процедуры, что и мигранты из любых других стран.
Что известно об ужесточении миграционного законодательства в Чехии?
По словам Окамуры, правительственная коалиция уже работает над общим ужесточением миграционных правил. Ожидается, что Министерство внутренних дел подготовит новый строгий закон о пребывании иностранцев до мая 2026 года. Это означает, что правила легализации могут измениться не только для украинцев, но и для всех мигрантов в стране.
Какие условия действуют сейчас?
Сейчас украинцы могут претендовать на специальное разрешение долгосрочного проживания только при выполнении достаточно жестких критериев:
- пребывание в Чехии не менее двух лет в статусе временной защиты,
- официальный доход более 440 тысяч крон в год (примерно 17,4 тысячи евро).
Общественные организации уже критиковали эти требования, называя их недостижимыми для большинства беженцев.
Интересно! Как пишет Укринформ, по состоянию на конец 2025 года временную защиту в Чехии имели 393 056 украинцев (это около 3,6% населения страны). Заявки на долгосрочное проживание подали около 80 тысяч человек, разрешение получили лишь более 16 тысяч. Цифры свидетельствуют, что даже действующая система уже работает как фильтр, а политическое обострение может сделать ее еще жестче.
Украинские беженцы в Чехии могут столкнуться с новыми бюрократическими барьерами / Фото Unsplash
Что это означает для украинцев?
Временная защита в Чехии пока гарантирует доступ к:
- медицине;
- образованию;
- трудоустройству;
- социальным услугам.
Однако вопрос долгосрочного будущего остается открытым – из-за политических споров и возможного ужесточения миграционных правил.
Ранее мы писали, что в июне 2025 года ЕС официально согласовал продление временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года, что дает право легально находиться в странах Евросоюза во время войны. Но все больше государств, включая Чехию, уже обсуждают, что будет после завершения этого режима.