Меньше конкуренции и приготовление пищи: украинка рассказала, что ее удивило в греческих женщинах
- Греческие женщины часто не любят готовить или учиться этому, а домашние дела могут выполнять мужчины.
- В Греции люди не гонятся за брендами, а между женщинами меньше конкуренции, чем в Украине.
Украинка, живущая в Греции, со временем начала замечать различия между украинками и греческими женщинами.
В разных странах менталитет людей может очень сильно отличаться – и в Греции женщины ко многим вещам относятся совсем иначе, чем украинки, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristina_skazala.
Чем греческие женщины отличаются от украинок?
Украинка Кристина поделилась, что во время жизни в Греции начала замечать немало интересных особенностей быта греков – и особенно местных женщин. И первое отличие – немало женщин, работающих, в Греции не готовят вообще. Они не любят этого делать и даже не хотят учиться.
Как-то я предложила одной мастер-класс по приготовлению роллов, и она ответила, что не хочет готовить, а просто хочет прийти и поесть. И я не осуждаю, просто прикольная позиция и мне запомнилась,
– поделилась украинка.
Также вполне спокойно греческие женщины относятся к тому, чтобы готовить очень простые блюда, или просто разогревать еду из супермаркета. А домашние дела в Греции вполне может выполнять мужчина.
Украинка рассказала о необычных вещах в Греции: смотрите видео
Кроме того, в Греции люди не гонятся за брендами или последними моделями телефонов – даже те, кто работают в магазинах техники, вполне могут ходить со старыми моделями.
Еще меня приятно удивило, как греки ведут себя в гостях. Если ты что-то готовишь и сервируешь, они могут встать и помочь без лишнего пафоса,
– добавила блогерша.
Также она заметила, что в целом между женщинами "меньше конкуренции". Никто не соревнуется между собой, и каждый человек просто живет своей жизнью.
