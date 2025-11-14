Скидки на Черную пятницу в Германии: что и когда выгодно покупать

Черная пятница – это день невероятных скидок, но следует знать, в каких странах они действительно выгодны, а где лучше придержать свои деньги до лучших предложений.

В ноябре ажиотаж относительно скидок на Черную пятницу достигает своего пика.

Есть ли скидки в Германии на Черную пятницу?

Оказывается, около 61% людей в Германии участвуют в Черной пятнице – и при этом немцы из всех европейцев тратят в этот день больше всего – в среднем 251 евро на человека. Большинство людей в этот день покупают компьютеры и технику, но не очень сильно отстает и одежда – она составляет 54% продаж.

И с покупками техники немало немцев ждут Киберпонедельника – в этот день скидки могут быть особенно приятными, и это сказывается и на продажах – они растут на 58%.

В Германии Черную пятницу называют Schwarzer Freitag, и она приходится в этом году на 28 ноября.

Большинство немцев, которые покупают товары на Черную пятницу, пользуются одной из трех платформ, и обычно именно там можно найти лучшие скидки.

Amazon . Многие немцы делают покупки именно на этой онлайн-платформе – там есть немало товаров из любой категории – одежда, товары для дома, электроника и тому подобное.

. Многие немцы делают покупки именно на этой онлайн-платформе – там есть немало товаров из любой категории – одежда, товары для дома, электроника и тому подобное. Media Markt. Это немецкий онлайн-гипермаркет, специализирующийся на продаже различных товаров для быта, а также электроники.

Это немецкий онлайн-гипермаркет, специализирующийся на продаже различных товаров для быта, а также электроники. Otto. Это одна из старейших платформ на немецком рынке, и она все еще пользуется большой популярностью.

Что еще о Черной пятнице стоит знать?