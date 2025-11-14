Знижки на Чорну п'ятницю у Німеччині: що і коли вигідно купляти

Чорна п'ятниця – це день неймовірних знижок, та слід знати, в яких країнах вони справді вигідні, а де краще притримати свої гроші до кращих пропозицій.

У листопаді ажіотаж щодо знижок на Чорну п'ятницю досягає свого піку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чи є знижки у Німеччині на Чорну п'ятницю?

Виявляється, близько 61% людей у Німеччині беруть участь у Чорній п'ятниці – і при цьому німці з усіх європейців витрачають у цей день найбільше – в середньому 251 євро на людину. Більшість людей цього дня купують комп'ютери та техніку, але не дуже сильно відстає й одяг – він становить 54% продажів.

Та з покупками техніки чимало німців чекають Кіберпонеділка – в цей день знижки можуть бути особливо приємними, і це позначається й на продажах – вони зростають на 58%.

У Німеччині Чорну п'ятницю називають Schwarzer Freitag, і вона припадає цьогоріч на 28 листопада.

Більшість німців, які купляють товари на Чорну п'ятницю, користуються однією з трьох платформ, і зазвичай саме там можна знайти найкращі знижки, пише Ukrainian in Germany.

Amazon . Чимало німців роблять покупки саме на цій онлайн-платформі – там є чимало товарів з будь-якої категорії – одяг, товари для дому, електроніка тощо.

. Чимало німців роблять покупки саме на цій онлайн-платформі – там є чимало товарів з будь-якої категорії – одяг, товари для дому, електроніка тощо. Media Markt. Це німецький онлайн-гіпермаркет, що спеціалізується на продажі різноманітних товарів для побуту, а також електроніки.

Це німецький онлайн-гіпермаркет, що спеціалізується на продажі різноманітних товарів для побуту, а також електроніки. Otto. Це одна з найстаріших платформ на німецькому ринку, та вона все ще користується неабиякою популярністю.

Що ще про Чорну п'ятницю варто знати?