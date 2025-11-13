2024 року у США Чорна п'ятниця побила кілька рекордів – та не тих, про які можна подумати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Statistics Blackfriday.

Цікаво Польща готується до найбільших знижок року: що та де купити на Чорну п'ятницю

Що слід знати про Чорну п'ятницю у США?

Торік на Чорну п'ятницю лише в інтернеті покупці у США витратили неймовірні 10,8 мільярда доларів – а це на 10,2% більше, ніж 2023 року. А ось у світовому масштабі витрати досягли максимуму у 74,4 мільярда доларів.

Чорна п'ятниця відома своїми рекордними розпродажами – та останніми роками рекордними стають саме витрати покупців. Окрім того, вже торік більше людей робили покупки онлайн, а не у магазинах. Та чимало покупців відкладають покупки до Чорної п'ятниці через віру, що в цей день знижки стають просто максимальними.

Втім, в середньому знижки коливалися між 11 та 23%. Причому найбільші знижки, у понад 20%, були на такі товари, як одяг та біжутерія. А ось на монітори, ноутбуки та іншу техніку знижки торік в середньому досягли лише скромних 11%.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Чи варто купувати щось на Чорну п'ятницю у США?

Покупцям потрібно бути особливо обережними на Чорну п'ятницю – виявляється, дев'ять з десяти пропозицій зі знижками на цей день дешевші, або ж мають таку саму ціну в інший час року, пише BBC.

Багато брендів вказують великі знижки, коли насправді товари ніколи не продавалися за повною ціною.

В результаті багато брендів завищують ціни напередодні Чорної п’ятниці, що дозволяє їм рекламувати "великі знижки", які насправді не є справжніми,

– поділилася експертка Сара Джонсон.

Які ще новини з США варто знати?