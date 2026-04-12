"Польша – это ад": RegioJet резко уходит с рынка

Чешский частный железнодорожный оператор RegioJet объявил о прекращении работы на внутренних маршрутах в Польше. Уже с 3 мая компания полностью сворачивает перевозки на направлениях Краков – Варшава – Гдыня и Познань – Варшава.

Соответствующее заявление обнародовали на сайте перевозчика 9 апреля.

Смотрите также В Польше молния ударила в самолет с пассажирами: что произошло дальше

Какова позиция RegioJet?

Компания уже начала возврат средств пассажирам за приобретенные билеты и обвинила государственного оператора PKP Intercity в создании препятствий для честной конкуренции. В RegioJet заявляют, что столкнулись с:

ограничениями доступа к инфраструктуре,

проблемами с продажей билетов на вокзалах,

задержками в передаче ремонтной базы в Варшаве.

Несмотря на выход с внутреннего рынка, перевозчик продолжит выполнять международные рейсы через Польшу:

из Варшавы в Прагу,

из Перемышля через Краков в чешскую столицу.

Пассажирам, которые пострадали от отмены рейсов, компания предлагает не только возврат средств, но и дополнительную компенсацию в размере 100 злотых.

Владелец компании Радим Янчура резко раскритиковал условия работы на польском рынке. В интервью порталу Euro.cz он назвал ситуацию "настоящим адом". По его словам, решение о выходе приняли для сохранения финансовой стабильности бизнеса.



Чешский перевозчик RegioJet уходит с польского рынка

В RegioJet также утверждают, что после их выхода на рынок цены в PKP Intercity снизились до 70%, что, по мнению компании, может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции со стороны доминирующего игрока.

Что известно о выходе RegioJet на чешском рынке?

Чешский перевозчик зашел на польский рынок только в сентябре 2025 года в тестовом режиме. За это время компания пыталась наладить работу по стандартам, которые уже действуют в Чехии, Словакии, Австрии и Венгрии.

Однако, несмотря на финансовую стабильность и планы расширения, в RegioJet заявляют о политическом и медийном давлении, а также отсутствие равных условий ведения бизнеса. В то же время компания не исключает возвращения в Польшу в будущем – при условии, что рынок станет более открытым и прозрачным.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия оштрафовала железные дороги Чехии и Австрии на 48 миллионов евро за сговор против RegioJet. Они блокировали компании доступ к подержанным вагонам.