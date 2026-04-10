Города стали "невозможными для жизни": популярная страна снова обвиняет туристов

Многие страны в Европе столкнулись с проблемой чрезмерного туризма – путешественников в сезон становится так много, что жизнь местных жителей превращается в настоящий ад.

Испания – это одна из самых популярных стран Европы для туристов, а приморские курорты летом заполняются путешественниками невероятно быстро, пишет Express. И многие из них – в частности Аликанте и Валенсия, получают от отдыхающих больше вреда, чем пользы.

В чем обвиняют туристов в Испании?

Испанский политик Альберто Ибаньес, законодатель от левой валенсийской коалиции Compromís, заявил, что многие прибрежные города в Испании остро нуждаются в масштабных туристических реформах. Ведь крупные города, например Валенсия и Аликанте, уже "достигли критической точки", и целые районы уже превращаются в места для туристов, тогда как местных жителей вытесняют из их городов.

Также политик заявил, что во многих туристических точках традиционные предприятия исчезают, а вместо них целые города переориентируются на потребности туристов, а не местных жителей.

Вы закрываете пекарню, чтобы открыть пункт проката камер хранения или велосипедов, со всем вредом, который это наносит,

– возмутился политик.

Кроме того, с каждым годом только растет количество туристов, которые делают маленький вклад в местную экономику, одновременно создают огромную нагрузку и на местную инфраструктуру, и на окружающую среду.

Поэтому Альберто Ибаньес официально обратился в парламент Испании с просьбой создать подкомитет для изучения влияния туризма на жизнь местных жителей – и решением проблемы, по его мнению, может стать только уменьшение количества туристов.

К слову, антитуристические протесты в Испании – это не новость. Они стабильно происходят уже несколько лет подряд на популярных курортах, пишет BBC.

