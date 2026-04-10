Іспанія – це одна з найпопулярніших країн Європи для туристів, а приморські курорти влітку заповнюються мандрівниками неймовірно швидко, пише Express. І чимало з них – зокрема Аліканте та Валенсія, отримують від відпочивальників більше шкоди, ніж користі.

У чому звинувачують туристів в Іспанії?

Іспанський політик Альберто Ібаньєс, законодавець від лівої валенсійської коаліції Compromís, заявив, що багато прибережних міст в Іспанії гостро потребують масштабних туристичних реформ. Адже великі міста, як-от Валенсія та Аліканте, вже "досягли критичної точки", і цілі райони вже перетворюються на місця для туристів, тоді як місцевих жителів витісняють з їхніх міст.

Також політик заявив, що в багатьох туристичних точках традиційні підприємства зникають, а замість них цілі міста переорієнтовуються на потреби туристів, а не місцевих мешканців.

Ви закриваєте пекарню, щоб відкрити пункт прокату камер схову або велосипедів, з усією шкодою, яку це завдає,

– обурився політик.

Окрім того, з кожним роком тільки зростає кількість туристів, які роблять маленький внесок у місцеву економіку, водночас створюють величезне навантаження і на місцеву інфраструктуру, і на навколишнє середовище.

Отож Альберто Ібаньєс офіційно звернувся до парламенту Іспанії з проханням створити підкомітет для вивчення впливу туризму на життя місцевих мешканців – і розв'язанням проблеми, на його думку, може стати лише зменшення кількості туристів.

До слова, антитуристичні протести в Іспанії – це не новина. Вони стабільно відбуваються вже кілька років поспіль на популярних курортах, пише BBC.

