Из-за этой закуски на борту самолета могут оштрафовать на сотни евро: туристы и не догадываются

В интернете сейчас можно найти сотни лайфхаков о том, как улучшить свое путешествие и сделать его более комфортным – вот только не все из них эффективны, а некоторые даже незаконны. И из-за одного такого "лайфхака" не один путешественник уже попал в беду.

Лайфхаки для путешествий часто бывают полезными – но не тогда, когда рассказывают о том, как пронести запрещенную еду на борт, пишет Express. И один такой лайфхак уже стал "вирусным" и превратился в настоящую проблему для многих путешественников.

Интересно Не дождался 150 пассажиров: во Франции из аэропорта вылетел полупустой самолет

Что не стоит проносить на самолет?

Ко многим советам, что распространяют в соцсетях, стоит относиться с осторожностью – особенно, если они не исходят от квалифицированного эксперта. Именно это касается лайфхака от одной пассажирки: она советует заморозить смузи, суп или любую другую пищу, чтобы пронести ее через контроль безопасности.

Якобы после замораживания смузи уже не является жидкостью, поэтому правило о жидкости (нельзя проносить больше, чем 100 миллилитров) на продукт уже не распространяется. Впрочем, эксперты по путешествиям предупреждают, что этот лайфхак не только неэффективен, но и может привести к серьезным проблемам.

Как минимум закуску просто конфискуют. В худшем случае за незаконный провоз продукта могут еще и выписать штраф.

Согласно официальным правительственным рекомендациям, вам не разрешается перевозить замороженные вещи в ручной клади,

– объяснила эксперт по путешествиям Аманда Паркер.

Даже если жидкость заморожена, она все еще считается жидкостью – и охрана будет относиться к ней соответственно. Ваши лакомства также могут начать таять именно тогда, когда вы будете проходить контроль безопасности в аэропорту, и тогда их сразу конфискуют.

Кроме того, учитывать нужно и то, что во многие страны нельзя ввозить молочные и мясные продукты – и если пища содержит их, это может обернуться большими проблемами, чем выбрасывание закуски в помойку.