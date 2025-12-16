Настоящие "ред-флеги": эти три привычные украинцам вещи нельзя делать в Японии
- В Японии дарение цветов без повода может быть воспринято негативно, в отличие от Украины, где это привычная практика.
- Знакомство с родителями в Японии считается серьезным шагом, сигнализирующим о намерениях жениться, тогда как в Украине это воспринимается как мило.
Традиции и обычаи в разных странах мира могут очень сильно отличаться. А то, что кажется вполне нормальным в Украине может вызвать непонимание или даже обиду в Японии.
Поэтому 24 Канал со ссылкой на sho_pilgrim рассказывает, что лучше не делать в Японии.
Интересно "Надо сидеть дома и никуда не выходить": украинка раскрыла, какие штрафы заплатила в Германии
Какие украинские привычки будут странными в Японии?
Некоторые вещи, которые украинцам кажутся совсем привычными, у японцев будут вызывать удивление. Более того – они будут считаться "красными флажками".
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Цветы
В Украине считается нормальным часто дарить цветы – так проявляют внимание и привязанность. А вот в Японии если дарить цветы без повода, это могут не воспринять хорошо.
У нас почти никто так не демонстрирует чувства. Японцы считают, что слово или подарки – это легко. Самое ценное – это делать добро тихо, без показухи,
– рассказал японец.
Знакомство с родителями
В Украине, по словам блогера, пригласить парня или девушку на семейный ужин – это мило. А вот в Японии это будет сигналом, что пара уже серьезно задумывается о браке.
И в Японии не стоит знакомить партнера с родителями, пока отношения еще не длятся достаточно долго.
Японец рассказал о различиях в культурах между странами: смотрите видео
Частые звонки семье
В Украине считается нормой часто общаться с родными, а вот в Японии это может быть знаком, что человек все еще зависит от семьи.
Когда я был молодым, я ни разу не слышал от друзей фразу: "Я люблю свою маму". Для японцев это звучало бы даже странно или слишком эмоционально. В Японии культура сдерживать чувства, в Украине наоборот – чувства теплые и открытые,
– добавил японец.
И именно поэтому мужчине так интересно жить в Украине.
Какие еще новости из Японии стоит знать?
В Японии недавно объявили предупреждение о возможном "мегаземлетрясении" вдоль одного популярного побережья. Если землетрясение произойдет, оно может достичь 8 баллов по шкале Рихтера.
Японец рассказал о трех неожиданных преимуществах жизни в Украине перед Японией. И среди них – открытость и приветливость людей.