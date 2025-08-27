Публикация фотографий и видео из отпуска в социальных сетях уже давно стала распространенным трендом. Но эксперты выражают беспокойство относительно потенциальной опасности чрезмерной онлайн-открытости.

Трансляция своего отсутствия дома может подвергать людей серьезным рискам. Туроператор Ski Vertigo выделил 3 важных момента, от которых путешественникам следует воздержаться от публикации в соцсетях во время путешествий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему туристам не стоит публиковать детали путешествия?

Точная геолокация

В недавних рекомендациях эксперт подчеркивает важность сохранения конфиденциальности, когда речь идет об обмене информацией о местонахождении. Это охватывает избежание геотегов, обновлений в режиме реального времени и регистраций, поскольку раскрытие точного места может привлечь внимание преступников. Трансляция пустого дома служит "красной тряпкой" для потенциальных грабителей.

Даже если вы считаете, что ваши обновления могут просматривать только друзья, помните, что публикации можно легко распространять повторно, или же настройки конфиденциальности вашей учетной записи могут быть не такими надежными, как вы считаете,

– говорит представитель Ski Vertigo.

Более того, раскрытие информации о месте пребывания за рубежом создает значительные риски и для личной безопасности. Публичный обмен такой информацией может сделать людей уязвимыми к различным угрозам.

Фото личных данных

Также путешественников предостерегают от публикации в социальных сетях фотографий посадочных талонов и паспортов. Эти документы содержат конфиденциальную информацию, которая может быть использована для мошеннических действий, включая несанкционированный доступ к бронированию, отмены рейсов и даже смену места в салоне самолета.



Туристам не стоит публиковать в сети личные данные / Фото Unsplash

Известны случаи, когда люди непреднамеренно предоставляли достаточно деталей на одном изображении, чтобы позволить другим нарушить их планы путешествий. Эксперты подчеркивают, что посадочные талоны никогда не должны рассматриваться как сувениры.

Чтобы сообщить о путешествии, можно ограничиться фотографиями багажа, аэропорта или даже бортового питания.

Демонстрация роскошных вещей

Посты с дорогими ювелирными украшениями, элитными сумочками или новейшими гаджетами могут непреднамеренно привлечь внимание воров. По мнению эксперта, такие изображения могут привлечь не только злоумышленников в местах отдыха, но и тех, кто может воспользоваться отсутствием человека дома.

Чтобы уменьшить эти риски, специалисты рекомендуют путешественникам сосредоточиться на том, чтобы делиться фотографиями пейзажей, архитектуры, кулинарного опыта и памятных приключений, а не демонстрировать ценные вещи. Стоит подождать до возвращения домой, чтобы опубликовать любые изображения с предметами роскоши.

