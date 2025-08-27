Публікування фотографій та відео з відпустки в соціальних мережах вже давно стало поширеним трендом. Але експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційної небезпеки надмірної онлайн-відкритості.

Трансляція своєї відсутності вдома може наражати людей на серйозні ризики. Туроператор Ski Vertigo виділив 3 важливі моменти, від яких мандрівникам слід утриматися від публікації в соцмережах під час подорожей, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Люди живуть під скелею: блогерка зайшла всередину найунікальнішого міста Європи – шокуюче відео

Чому туристам не варто публікувати деталі подорожі?

Точна геолокація

У нещодавніх рекомендаціях експерт наголошує на важливості збереження конфіденційності, коли йдеться про обмін інформацією про місцеперебування. Це охоплює уникнення геотегів, оновлень у режимі реального часу та реєстрацій, оскільки розкриття точного місця може привернути увагу злочинців. Трансляція порожнього будинку слугує "червоною ганчіркою" для потенційних грабіжників.

Навіть якщо ви вважаєте, що ваші оновлення можуть переглядати лише друзі, пам'ятайте, що публікації можна легко поширювати повторно, або ж налаштування конфіденційності вашого облікового запису можуть бути не такими надійними, як ви вважаєте,

– каже речник Ski Vertigo.

Ба більше, розкриття інформації про місце перебування за кордоном створює значні ризики й для особистої безпеки. Публічний обмін такою інформацією може зробити людей вразливими до різних загроз.

Фото особистих даних

Також мандрівників застерігають від публікації в соціальних мережах фотографій посадкових талонів і паспортів. Ці документи містять конфіденційну інформацію, яка може бути використана для шахрайських дій, включаючи несанкціонований доступ до бронювання, скасування рейсів і навіть зміну місця в салоні літака.



Туристам не варто публікувати в мережі особисті дані / Фото Unsplash

Відомі випадки, коли люди ненавмисно надавали достатньо деталей на одному зображенні, щоб дозволити іншим порушити їхні плани подорожей. Експерти підкреслюють, що посадкові талони ніколи не повинні розглядатися як сувеніри.

Щоб повідомити про подорож, можна обмежитися фотографіями багажу, аеропорту чи навіть бортового харчування.

Демонстрація розкішних речей

Пости з дорогими ювелірними прикрасами, елітними сумочками або новітніми гаджетами можуть ненавмисно привернути увагу крадіїв. На думку експерта, такі зображення можуть привабити не лише зловмисників у місцях відпочинку, але й тих, хто може скористатися відсутністю людини вдома.

Щоб зменшити ці ризики, фахівці рекомендують мандрівникам зосередитися на тому, щоб ділитися фотографіями пейзажів, архітектури, кулінарного досвіду та пам'ятних пригод, а не демонструвати цінні речі. Варто зачекати до повернення додому, щоб опублікувати будь-які зображення з предметами розкоші.

Перебуваючи в іншій країні, слід знати й про певні правила. Місцеві жителі розповіли про найпоширеніші помилки туристів за кордоном.