Популярный туристический тренд уничтожает известный испанский курорт

Туристы на Канарских островах популярным трендом угрожают уникальной дикой природе прибрежных зон. И большинство из них даже не подозревают, что одно "безобидное" действие может изрядно навредить.

Туристический тренд понемногу приобретает популярность на побережьях Канарских островов и, как предупреждают эксперты по охране окружающей среды, разрушает уникальную экосистему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое популярное действие туристов угрожает побережью?

Многие туристы для фотографий в соцсетях составляют на побережьях Канарских островов башни из камней – и даже не подозревают, что это простое действие может нанести немало вреда окружающей среде.

Исследователи предупреждают, что такие действия могут иметь удивительно длительные негативные последствия. Удаление камней из мест, где они были раньше, ослабляет прибрежный барьер, защищающий все, что находится за ним. Камни помогают поглощать энергию волн, и когда его убирают, эрозия усиливается, а вода может достигать дальше.

Перемещение всего нескольких камней может казаться совсем безобидным, однако если это делать постоянно и часто, это может постепенно подорвать естественную защиту пляжа – и особенно во время сильных юго-западных штормов, периодически обрушивающихся на острова.

Впрочем, эрозия – это не единственная проблема, ведь перемещение камней также влияет на дикую природу. Камни – это среда для существования многих мелких животных и насекомых, в частности для крабов и ящериц. И так туристы лишаются их укрытия и подвергают риску быть замеченными хищниками. Многие виды не успевают быстро адаптироваться, когда их среда обитания меняется, пишет Lonely Planet.

Кроме того, практика складывания камней в башне нарушает геологическую летопись местности: камни разместились со временем там естественным образом, и они являются частью истории острова. Когда люди трогают камни, теряется ценная информация, что могла бы помочь в будущих исследованиях изменений в побережье.

