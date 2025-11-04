Популярний туристичний тренд нищить відомий іспанський курорт

Туристи на Канарських островах популярним трендом загрожують унікальній дикій природі прибережних зон. І більшість з них навіть не підозрюють, що одна "невинна" дія може неабияк зашкодити.

Туристичний тренд потрохи набуває популярності на узбережжях Канарських островів і, як попереджають експерти з охорони навколишнього середовища, руйнує унікальну екосистему, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яка популярна дія туристів загрожує узбережжю?

Чимало туристів для фотографій у соцмережах складають на узбережжях Канарських островів вежі з каміння – і навіть не підозрюють, що ця проста дія може завдати чимало шкоди навколишньому середовищу.

Дослідники попереджають, що такі дії можуть мати на диво тривалі негативні наслідки. Видалення каміння з місць, де воно було раніше, послаблює прибережний бар'єр, що захищає все, що перебуває за ним. Каміння допомагає поглинати енергію хвиль, і коли його прибирають, ерозія посилюється, а вода може досягати далі.

Переміщення всього кількох каменів може видаватися зовсім нешкідливим, проте якщо це робити постійно і часто, це може поступово підірвати природний захист пляжу – і особливо під час сильних південно-західних штормів, що періодично обрушуються на острови.

Втім, ерозія – це не єдина проблема, адже переміщення каміння також впливає на дику природу. Каміння – це середовище для існування багатьох дрібних тварин та комах, зокрема для крабів та ящірок. І так туристи позбавляються їх укриття та наражають на ризик бути поміченими хижаками. Багато видів не встигають швидко адаптуватися, коли їхнє середовище змінюється, пише Lonely Planet.

Окрім того, практика складання каміння у вежі порушує геологічний літопис місцевості: каміння розмістилося з часом там природним чином, і воно є частиною історії острова. Коли люди чіпають каміння, втрачається цінна інформація, що могла б допомогти у майбутніх дослідженнях змін в узбережжі.

