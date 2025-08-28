Самолет – это самый простой и быстрый способ добраться куда-то, но большинство людей пользуются этим средством транспорта не так часто. И поэтому некоторые пассажиры могут допускать некоторые незаметные ошибки.

Каждый полет начинается с инструкций по безопасности – и одна бывшая бортпроводница поделилась, что пассажиры, которые игнорировали ее слова, начинали ее раздражать еще до начала полета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Интересно Номера отеля с этими цифрами худшие: о спокойном отпуске можно и не мечтать

Что раздражает бортпроводников в пассажирах?

Во многих авиакомпаниях перед полетом транслируют ролик, где экипаж объясняет, как надуть спасательный жилет, как пользоваться добавленным свистком и как устанавливать кислородные маски в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, бортпроводники указывают на аварийные выходы и объясняют, что делать, если придется их использовать.

Впрочем, далеко не все пассажиры обращают на это объяснение внимание, а часто также игнорируют и заламинированные карточки, прикрепленные к задней части сидений.

У нас есть видеозапись безопасности, но, конечно, нас раздражает, когда мы закрепляем салон, а пассажиры все еще держат свои сиденья опущенными или жалюзи закрытыми,

– поделилась стюардесса.

Пассажирам часто приходится напоминать, что во время взлета и посадки нельзя откидывать сиденья назад, а также держать столики опущенными. Кроме того, бортпроводники должны убедиться, что ремни безопасности всех пассажиров пристегнуты, а оконные жалюзи открыты.



Бортпроводников раздражают некоторые привычки пассажиров / Фото Pexels

Последнее правило важно при условии полной видимости, пока самолет не взлетит или не приземлится – чтобы экипаж мог увидеть любые потенциальные проблемы или препятствия и немедленно сообщить о них пилоту.

Сиденья также нельзя откидывать назад, пока самолет не взлетит – дело в том, что откинутые сиденья обеспечивают меньшую защиту и могут загораживать проход, если придется быстро эвакуироваться.

Со столиками на спинках сидений ситуация аналогичная – если начнется чрезвычайная ситуация, они могут вызвать травмы и усложнят эвакуацию. Кроме того, они могут привести к травмам, если самолету придется резко остановиться.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что одна авиакомпания заставит пассажиров "plus-size" платить за дополнительное место.