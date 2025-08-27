Издавна путешественники стараются избегать некоторых номеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. Например, некоторые туристы опасаются комнат с номером 13, потому что верят в приметы, а некоторым жутким кажется номер 237, ведь он фигурировал в фильме Кубрика "Сияние".

Впрочем, некоторых номеров следует избегать при бронировании по более практическим причинам.

Какие номера не стоит выбирать в отеле?

Эксперт по гостиничному бизнесу Хавьер Собрино предостерег, что не стоит бронировать гостиничные номера, заканчивающиеся на цифры "01". И дело здесь вовсе не в суевериях или приметах. Поэтому, лучше не выбирать для себя номера 101, 201, 301, 401 и так далее – особенно, если вы хотите спокойного отдыха.

Эти номера обычно расположены в углу, то есть возле лифта и выхода к лестнице отеля,

– объяснил эксперт.

Поэтому каждый раз, когда гости отеля будут выходить, или возвращаться в свои номера, вы будете это слышать. А в некоторых отелях в номерах, заканчивающихся на "01", можно даже слышать лифт – а это точно не добавит тишины и покоя к вашему отдыху.

Поэтому если на рецепции вам выделили такой номер, лучше сразу переспросить, могут ли вам заменить его на тот, что расположен в конце коридора, или на более тихий.

