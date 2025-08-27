Здавна мандрівники намагаються уникати деяких номерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Наприклад, деякі туристи побоюються кімнат з номером 13, бо вірять у прикмети, а деяким моторошним видається номер 237, адже він фігурував у фільмі Кубрика "Сяйво".

Втім, деяких номерів слід уникати під час бронювання з більш практичних причин.

Які номери не варто обирати в готелі?

Експерт з готельного бізнесу Хав'єр Собріно застеріг, що не варто бронювати готельні номери, що закінчуються на цифри "01". І річ тут зовсім не у забобонах чи прикметах. Отож, краще не обирати для себе номери 101, 201, 301, 401 і так далі – особливо, якщо ви прагнете спокійного відпочинку.

Ці номери зазвичай розташовані в кутку, тобто біля ліфта та виходу до сходів готелю,

– пояснив експерт.

Тож щоразу, коли гості готелю будуть виходити, або ж повертатися до своїх номерів, ви будете це чути. А в деяких готелях у номерах, що закінчуються на "01", можна навіть чути ліфт – а це точно не додасть тиші та спокою до вашого відпочинку.

Тож якщо на рецепції вам виділили такий номер, краще одразу перепитати, чи можуть вам замінити його на той, що розташований у кінці коридору, або ж на тихіший.

