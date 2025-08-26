Одна з найважливіших речей, яку більшість мандрівників привозять з-за кордону – це сувеніри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, всього кілька помилок можуть призвести до того, що кінець подорожі стане менш приємним та більш небезпечним.

Що не варто класти у валізу?

Скляні предмети – це те, що очолює список ризикованих покупок. Ані пляшки вина з Франції, ані італійська оливкова олія чи навіть парфуми й скляні прикраси – це бажані речі у валізі. Вони надзвичайно крихкі, хоч і залишаються популярними сувенірами.

Надто часто їх кладуть чи навіть кидають у сумки – і це може призвести до великих проблем, коли валізи кидають на конвеєрні стрічки в аеропорту, закидують у літак, а потім стискають під важким багажем.

Експерти з подорожей знають, що навіть скляні речі, які видаються міцними, можуть розбитися під тиском, залишивши у вашій валізі неприємний сюрприз, коли ви її відкриєте. Зважайте, що у аеропорту до вашої валізи не будуть ставитися дуже обережно. І це означає не тільки втрату цінного сувеніра – гострі уламки можуть лишитися під одягом та іншими предметами, створюючи реальну небезпеку.



Скляні предмети не варто класти у валізу без захисту / Фото Pexels

І, звісно, втрата пляшки вина чи оливкової олії – це неприємність, але якщо рідина розіллється у валізі, це також може призвести до псування техніки, одягу, решти речей та до досить великих збитків.

Втім, це не значить, що потрібно повністю відмовитися від усього скла під час подорожей: потрібно тільки подбати про те, аби правильно його упакувати. Найкращий захист може забезпечити бульбашкова плівка, але якщо її немає, згодяться і товсті шари одягу. Речі завжди потрібно розміщувати у центрі валізи, якомога далі від блискавок та кутів – там удари найбільш ймовірні.

До слова, більшість людей обгортають скляні предмети рушниками, але експерти застерігають, що це не найкращий варіант, адже рушники мають тенденцію розмотуватися під час поїздки. Натомість краще використовувати м'якший одяг, як-от светри чи футболки.

